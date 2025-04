Diese Shows findet "The 50"-Siegerin Raffa Plastic spannend

Raffa Plastic ist die glückliche Gewinnerin der zweiten Staffel The 50. Vollkommen überzeugt von der Präsenz, dem Können und dem Unterhaltungsfaktor der Schweizerin, wollen ihre Fans sie nun öfter im Reality-TV sehen – und Raffa hätte Lust, wie sie in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story zu verstehen gibt. "Ich habe ein paar Formate, die ich liebend gern machen würde. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! oder Let's Dance wären Top zwei auf meiner Wunschliste", erklärt sie.

Dating-Formate wiederum würden für die Pflanzenliebhaberin aber anscheinend gar nicht infrage kommen. "Ich würde niemals bei einem Dating-Format mitmachen", betont Raffa. Außer eines: Die Bachelorette. "Wäre ich als Bachelorette nicht iconic?", wendet sie sich an RTL. Umzingelt von unzähligen Kandidaten auf der Suche nach der wahren Liebe? Dieser Gedanke scheint Raffa zu gefallen.

Als Kandidatin selbst war Raffaela Zollo, wie ihr bürgerlicher Name lautet, noch nicht in vielen Formaten zu sehen – dafür aber als Moderatorin. So moderierte die YouTuberin 2019 und 2020 an der Seite von Aaron Troschke (35) "Promi Big Brother – Die Late Night Show" und im Jahr 2022 Reality Shore. 2023 war sie Gastjurorin bei "Drag Race Germany".

Instagram / raffasplasticlife Raffa's Plastic Life im Januar 2025

Instagram / raffasplasticlife Raffa Plastic, "The 50"-Gewinnerin

