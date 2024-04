Kurz vor dem Finale: "The 50"-Raffa opfert sich fürs Team

In den aktuellen Folgen der neuen Spielshow The 50 geht es mächtig zur Sache! Von ursprünglich 50 Kandidaten kämpfen nur noch neun Realitystars um den Sieg. Bevor Yasin Mohamed (32), Paco Herb und Co. in das bevorstehende Finale einziehen können, treten sie noch in einem letzten Spiel gegeneinander an. In diesem müssen sie sich jedoch nicht wie sonst in sportlichen Challenges beweisen. Stattdessen müssen sie eine schwere Entscheidung treffen: Innerhalb kürzester Zeit sollen die TV-Persönlichkeiten gemeinsam entscheiden, welcher Spieler die Sendung kurz vor dem Endspurt verlassen muss. Nach hitzigen Diskussionen steht immer noch kein Name fest. Doch dann trifft Raffa eine selbstlose Entscheidung: Die Influencerin opfert sich für das Team. "Nehmt meinen Namen, los nehmt meinen Namen", ruft die YouTuberin.

Mit dieser Entscheidung besiegelt Raffa ihren Auszug. Doch bevor sie das Schloss verlässt, gibt sie ihren Fans noch emotionale Worte mit auf den Weg. "Das geht an alle Personen, die keine Stimme haben. Die von der Gesellschaft oder ihren Familien ausgeschlossen sind", beginnt die 30-Jährige ihre Abschiedsworte. "Ihr seid nicht allein", will die Lebensberaterin ihre Fans wissen lassen. Sichtlich gerührt fügt sie hinzu: "Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir alles!" Von Raffas Selbstlosigkeit zeigen sich ihre Teammitglieder schwer begeistert. "Ich habe wirklich riesigen Respekt für sie", betont Serkan Yavuz (31). Auch Carina Spack (27) bedauert den Auszug ihrer Freundin: "Ich finde es sehr schade für Raffa. Sie war die ehrlichste und loyalste Person hier."

Auch Paco ist von dem Ergebnis des Spiels nicht begeistert. Der ehemalige Soldat ist der Meinung, anstelle von Raffa hätte seine Mitspielerin Paulina Ljubas (27) das Schloss verlassen sollen, da diese schon einmal rausgewählt wurde. "Paulina hätte Größe zeigen sollen", bemängelt der gelernte Bademeister. Für die ehemalige Temptation Island-Kandidatin sei Aufgeben jedoch keine Option, wie sie nach dem Spiel im Interview deutlich macht.

