Diese Stars freuen sich für die "The 50"-Siegerin Raffa

Nach harten Wochen, Intrigen, Drama und zehn kniffligen Arenaspielen steht es endlich fest: Raffa's Plastic Life ist die stolze Gewinnerin der diesjährigen The 50-Staffel. Auf Instagram feiert sie ihren Sieg mit einem Beitrag, auf dem sie den "The 50"-Pokal stolz in die Kamera hält. "Ladies and Gentlemen: "The 50"-Gewinnerin", schreibt sie dazu. Mit Raffa hat es offenbar genau die Richtige getroffen, denn ihre Mitstreiter aus der Show überhäufen sie in den Kommentaren mit Glückwünschen. Cecilia Asoro (28), die es in die letzten fünf der Show geschafft hat, schreibt: "Verdient" und verziert ihren Kommentar mit ganz vielen Herz-Emojis. Auch Kandidat Sam Dylan (34) stimmt ihr zu und findet anerkennende Worte: "Mein Wunsch ging in Erfüllung. Es hat eine Queen gewonnen."

Die Ex-Teilnehmer Christina Dimitriou (33), Kevin Platzer (26) alias Flocke und Nathalie Gaus zeigen sich ebenfalls als gute Verlierer und gratulieren der YouTuberin. "Herzlichen Glückwunsch. So verdient", kommentiert die Temptation Island-Bekanntheit begeistert. Auch Christina Grass beweist ihre Fairness. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin hat den Sieg nur knapp verpasst: Im Finale scheiterte sie und wurde Zweite. Das hindert sie jedoch trotzdem nicht, sich für Raffa zu freuen. "Mir war es auch eine Freude und du hast verdient gewonnen", kommentiert sie unter dem neuesten Beitrag der Beauty-Queen. Raffas Mitstreiter sind sich also einig: Mit ihr hat die richtige Person "The 50" gewonnen.

Raffa konnte sich gegen ganze 49 Realitystars durchsetzen. Im Finale bewahrte die Content Creatorin im entscheidenden Moment einen kühlen Kopf. Im allerletzten Arenaspiel mussten die beiden Finalistinnen gegeneinander Jenga spielen. Sie mussten also versuchen, den Holzturm nicht zum Einstürzen zu bringen – und trotzdem immer wieder Holzklötze entfernen. Beide bewiesen Geschicklichkeit und lieferten sich ein spannendes Duell. Doch am Ende war es Christinas Zug, der den Turm zum Fallen brachte. Somit stand fest: Raffa ist die Siegerin der diesjährigen "The 50"-Staffel.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Raffa Plastic und Christina Grass bei "The 50"

Anzeige Anzeige

Instagram / raffasplasticlife Raffa Plastic, "The 50"-Gewinnerin

Anzeige Anzeige