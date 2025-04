"Ich expose": Ex-Bachelor-Girl rechnet mit Eva Benetatou ab

Im Drama um Serkan (32) und Samira Yavuz (31) kommen immer mehr Details ans Licht. Nachdem Evanthia Benetatou (33) öffentlich bestätigt hat, dass sie die Frau ist, mit der Serkan seine Ehefrau betrogen hat, ist ein regelrechter Shitstorm ausgebrochen. Gefühlt jeder Realitystar, Influencer und Fan gibt seinen Senf dazu – so auch Ex-Bachelor-Teilnehmerin Claudia Bergmann. Die beiden Frauen nahmen 2019 gemeinsam am Kuppelformat teil und buhlten um Andrej Mangolds (38) Herz. Auf TikTok kann Claudia ihre Wut nun nicht mehr zurückhalten. "Ich expose Eva, weil ich in der Zeit mit ihr befreundet war, als sie Chris (35) betrogen hat. Herzlichen Glückwunsch für 40.000 Follower von heute auf morgen mehr für deine tolle Leistung – jetzt bist du wieder gefragt", wettert sie in ihrem Statement und fügt hinzu: "Wir sind nach Griechenland gefahren und in der Zeit hat sie nach der Kirche geguckt, wo sie heiraten kann. Gleichzeitig hat sie jeden Tag Kontakt aufgenommen mit irgendwelchen Typen – sie hatte nur Typen im Kopf."

Claudia berichtet, dass sie und Eva nach der TV-Show gut befreundet waren. Im besagten Urlaub habe sie mitbekommen, wie die Mutter eines Sohnes ihren damaligen Partner Chris behandelt habe und fällt das Urteil: "Ungefähr wie ein Hund." An dem Abend, an dem Eva Chris angeblich betrogen haben soll, seien die Frauen auf einer Bootsparty gewesen. Dabei sei jede Menge Alkohol geflossen. "Jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gegangen bin, hat sie mit einem Typen übelst rumgeleckt", schildert Claudia. Die Blondine sei früher als Eva nach Hause gefahren, weil ihr die Situation gereicht habe. "Ich musste mir die ganze Woche ansehen, wie sie Chris angerufen hat, ihn fertiggemacht hat, weil der mit Freundinnen einfach nur gechillt hat, [...] währenddessen ich ja wusste, was sie macht", erklärt sie. Am frühen Morgen nach der Party habe Eva erneut Chris angerufen und ihm wohl eine Szene gemacht, obwohl sie mit anderen Männern intim gewesen sein soll. "Das ist Eva", urteilt Claudia.

Die Ex-Bachelor-Kandidatin nimmt zudem Bezug auf die öffentliche Schlammschlacht nach Eva und Chris' Trennung. Damals beschuldigte die The 50-Kandidatin, Jenefer Riili (32) habe sich Chris in einer TV-Show genähert. "Eva war die Betrügerin und sie hat eine andere Person öffentlich dafür so in den Dreck gezogen", meint Claudia. Es ist nicht das erste Mal, dass Claudia mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit geht. Bereits 2021 plauderte sie aus dem Nähkästchen. Eva hat sich zu dem Video bisher noch nicht geäußert.

Anzeige Anzeige

Instagram / diasplanet Claudia Bergmann, "Der Bachelor"-Teilnehmerin, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Anzeige Anzeige