Fans verwirrt: Evanthia Benetatou wohnt doch nicht in Dubai

Evanthia Benetatou (33) sorgt derzeit für Verwirrung bei ihren Fans. Die 33-jährige Reality-TV-Darstellerin hatte ursprünglich angekündigt, nach Dubai auszuwandern. In einer Instagram-Fragerunde verriet sie nun jedoch, dass der Umzug in die Vereinigten Arabischen Emirate nicht wie geplant stattgefunden hat. Stattdessen habe sie sich nach einer Umplanung entschieden, vorerst in Deutschland zu bleiben. "Es war anfangs genau so geplant", erklärte sie ihren Followern – betonte jedoch, dass sich ihre Pläne durch persönliche und berufliche Umstände verändert hätten.

Evanthia, die bereits von 2014 bis 2017 allein in den Emiraten lebte, verriet, dass sowohl ihr Boxtraining als auch eine frühere Beziehung bei ihrer Entscheidung eine Rolle spielten. Besonders die Vorbereitung auf einen Boxkampf, der im vergangenen November stattfand, habe sie von ihrem ursprünglichen Vorhaben abgelenkt. Trotz des geplatzten Umzugs nach Dubai zeigt sich die 33-Jährige dennoch optimistisch: "Mal schauen, was die Zukunft so herbringt", schrieb sie. Dauerhaft an einem Ort zu bleiben, sei ohnehin noch nie ihre Stärke gewesen.

Schon bei früheren Überlegungen zu ihrer Zukunft in Dubai hatte Evanthia Vorbehalte geäußert. Sie berichtete, dass die oft als glamourös wahrgenommene Stadt im Laufe der Jahre auch eine enttäuschende Wirkung auf sie gehabt habe. Dennoch wagte sie immer wieder den Blick in die Ferne. Der Reality-TV-Star, der unter anderem als Influencerin aktiv ist, scheint in ihrem Leben stets offen für einen Neustart zu sein – ganz gleich, ob dieser in Deutschland oder an einem anderen Ort der Welt stattfindet.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-Bekanntheit

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Eva Benetatou, TV-Bekanntheit