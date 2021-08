Eva Benetatou (29) ätzt gegen Jenefer Riili. Nachdem ihr Ex-Verlobter Chris Broy vergangenen Mittwoch in einem langen Video-Statement Stellung zu seiner angeblichen Affäre mit seiner Kampf der Realitystars-Mitstreiterin bezogen hatte, meldete sich nun auch Eva zu Wort. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin nahm in ihren neuesten Clips kein Blatt vor den Mund. Eva kritisierte dabei nicht nur den Vater ihres Kindes, sondern vor allem auch Jenefers Verhalten in der TV-Show.

Eva postete nun auf Instagram ein zweiteiliges Video-Statement, in dem sie ihre Sicht der Dinge darstellt. Dabei kam sie erneut auf das Verhältnis zwischen Chris und Jenefer zu sprechen. In ihren Augen sei deren Umgang miteinander bei "Kampf der Realitystars" nicht in Ordnung gewesen. Jenefer und Chris hätten in einem Interview noch darüber geredet, dass Eva bestimmt eifersüchtig auf ihre enge Beziehung sei. "Das weist doch darauf hin, dass sie einen Schritt zu weit gegangen sind und dass vermutlich jede Frau eifersüchtig wäre, diese ganzen Bilder zu sehen", beteuerte die Influencerin. Vor allem Jenefers Art sei ihr ein Dorn im Auge: "Das ist für mich kein Bro-Verhalten, sondern Hoe-Verhalten." (zu Deutsch: "Schlampen-Verhalten")

Schon vor einigen Wochen lästerte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin über die frühere Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. Sie erklärte im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram: "Er entspricht wohl genau [Jenefers, Anm. d. Red.] Typ Mann."

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / chris_broy Chris Broy, 2021 in Köln

RTLZWEI/Karl Vandenhole Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

