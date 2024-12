Wow: Kajol hätte Co-Star Shah Rukh Khan womöglich geheiratet

Die berühmten Bollywood-Stars Shah Rukh Khan (59) und Kajol (50) sind eines der beliebtesten Leinwandpaare der indischen Filmgeschichte. Im realen Leben sind beide jedoch mit anderen Partnern verheiratet. Die Fans von ihnen betonen regelmäßig im Netz, was für ein schönes Pärchen die zwei auch hinter der Kamera abgeben würden. Kajol reagierte zuletzt sogar in ihrer Instagram-Story auf die Frage, ob sie denn Shah Rukh geheiratet hätte, wenn sie nicht ihrem Ehemann Ajay Devgn vorher begegnet wäre. Ihre humorvolle Antwort lautete: "Sollte der Mann nicht einen Antrag machen?" Nach einem eindeutigen "Nein" klingt das jedenfalls nicht.

Die Berühmtheit wurde des Weiteren gefragt, ob aus ihrer Sicht der sogenannte "King of Bollywood" oder Ajay der bessere Co-Star in Filmen sei. Darauf reagierte sie mit einer äußerst diplomatischen und für die quirlige Darstellerin eher untypischen Antwort: "Das hängt von der Situation ab." Einem weiteren Fragesteller, der sich nach ihrer konkreten Beziehung zu Shah Rukh erkundigte, antwortete sie rührend: Sie seien "Freunde fürs Leben".

Die zwei Superstars glänzten Seite an Seite in Blockbustern wie "Dilwale Dulhania Le Jayenge" und "Kabhi Khushi Kabhie Gham". Beim Dreh ihres bisher letzten gemeinsamen Films "Dilwale", welcher 2015 erschien, ging es für Shah Rukh allerdings lebensgefährlich zu. Während der Dreharbeiten zu dem romantischen Song "Gerua" in Island wäre er fast einen Wasserfall heruntergestürzt. Ein Making-of-Video auf YouTube beweist, dass ihn Kajol vom dramatischen Fall abhielt und ihm somit vielleicht das Leben rettete.

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, Dezember 2014

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, Februar 2010

