Shah Rukh Khan dachte, seine Frau wäre eine schlechte Mutter

Mit einer ehrlichen Aussage hat Bollywood-Star Shah Rukh Khan (59) bei einer älteren Folge von "Koffee With Karan" verblüfft. Der Schauspieler gab offen zu, dass er anfangs nicht davon überzeugt war, dass seine Ehefrau Gauri Khan eine gute Mutter sein würde. "Sie kommt nicht wie jemand rüber, der besonders kinderlieb ist. Sie ist nicht so der coochie-coo-Typ", verriet der berühmte Inder. Umso überraschter sei er gewesen, als sich Gauri nach der Geburt ihrer drei gemeinsamen Kinder Aryan (27), Suhana (25) und AbRam als "absolut wundervolle" Mutter entpuppt habe.

Shah Rukh schwärmte davon, wie Gauri durch ihre Erziehung der Kinder einen wichtigen Ausgleich in die Familie bringt. Während er, der oft als "Badshah" von Bollywood bezeichnet wird, mit seiner stressigen Karriere als Schauspieler und Unternehmer ständig in der Öffentlichkeit steht, legt Gauri Wert darauf, für die Familie eine einfache und bodenständige Atmosphäre zu schaffen. "Sie macht die Dinge für unsere Kinder sehr einfach, sehr vernünftig", erzählte Shah Rukh in der Sendung. Dies sei für ihn besonders wertvoll, denn es sorge für Stabilität und klare Werte im Leben ihrer Kinder.

Bei einem früheren Auftritt in der Talkshow "Koffee With Karan" hatte Gauri bereits über ihre Beziehung gesprochen – sogar überraschend offen über das Thema Trennung. Sie gab zu, dass sie sich bei dem Gedanken an ein Ende der Ehe sehr unwohl fühlte. "Ich bete jeden Tag zu Gott, dass, falls wir nicht mehr zusammen sein sollten und er vielleicht jemand anderen findet, ich dann bitte auch jemand Neues finde", sagte die Innendesignerin. Für Gauri war klar: Sollte sich ihr Mann tatsächlich in eine andere Frau verlieben, würde sie mit der Situation pragmatisch umgehen und nach vorne schauen. Trotz solcher Gedankenspiele scheint das Glück der Familie bis heute harmonisch zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Gauri Khan, Februar 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri, Tochter Suhana und seinen Söhnen Aryan und AbRam

Anzeige Anzeige

Getty Images Aryan Khan, seine Mutter Gauri Khan und sein Vater Shah Rukh Khan, Juni 2018