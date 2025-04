Ed Sheeran reflektiert seine jahrelange Copyright-Klage

Ed Sheeran (34) hat in einem Interview offen über die langjährigen juristischen Auseinandersetzungen gesprochen, die sein 2014 veröffentlichter Hit "Thinking Out Loud" mit sich brachte. Der Sänger wurde hierbei mehrfach wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen verklagt. Hintergrund war eine vermeintliche Ähnlichkeit zwischen seinem Song und dem Klassiker von Marvin Gaye (✝44) "Let's Get It On" aus dem Jahr 1973. Laut Time fühlte sich Ed während dieser Zeit "wie ein Sparschwein, das die Leute einfach schütteln können." Die letzte Entscheidung fiel zugunsten des Musikers aus, als ein Berufungsgericht im November 2024 entschied, dass es keine Verletzung des Copyrights gegeben habe.

Den jahrelangen Streit bezeichnete der Musiker als zermürbend – dennoch sei es ihm wichtig gewesen, für sich einzustehen. Bereits im Mai 2023 hatte ein Gericht ihn von allen Vorwürfen freigesprochen und festgestellt, dass bestimmte musikalische Grundelemente, wie etwa Akkordfolgen, nicht urheberrechtlich geschützt werden können. Ed erklärte damals gegenüber People, wie erleichtert er über das Urteil gewesen sei: "Es ist schön, dass wir beide nun weitermachen können – auch wenn es traurig ist, dass es überhaupt so weit kommen musste." Die ganze Zeit über fühlte sich Ed, als werde er ungerecht behandelt, und betonte, dass er solche Prozesse in Zukunft möglichst vermeiden möchte.

Ed Sheeran, der privat ein eher zurückgezogenes Leben führt, ist seit einigen Jahren glücklich verheiratet und Vater zweier Kinder. In Interviews betont er oft, wie wichtig ihm seine Familie und ein unaufgeregter Alltag seien. Auch seine Kinder versucht er bodenständig zu erziehen. Zudem hat er immer wieder das Songwriting als eine Art persönliche Therapie beschrieben: "Ich stecke all meine Gefühle in meine Songs", sagte er einmal. Trotz des juristischen Ärgers um "Thinking Out Loud" bleibt der Hit ein Meilenstein in seiner Karriere und ein Favorit bei Hochzeiten und romantischen Anlässen weltweit. Insbesondere die Fans feierten Ed dafür, dass er sich erfolgreich gegen die Vorwürfe gewehrt hat und seiner Leidenschaft für Musik treu geblieben ist.

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023 in New York in den SiriusXM-Studios

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

