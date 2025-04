Kein "Richie Rich": So normal erzieht Ed Sheeran seine Kids

Ed Sheeran (34) gibt im Podcast "Call Her Daddy" seltene Einblicke in sein Familienleben mit Ehefrau Cherry Seaborn (32) und ihren beiden gemeinsamen Töchtern Lyra und Jupiter. Der international gefeierte Sänger, dessen Vermögen auf rund 351 Millionen Euro geschätzt wird, verrät, dass Cherry ihn regelmäßig davon abhalte, allzu luxuriöse Anschaffungen zu tätigen – um ihren Kindern eine möglichst bodenständige Kindheit zu ermöglichen. So habe sie ihn beispielsweise gestoppt, als er geplant habe, eine Bowlingbahn im eigenen Garten zu bauen. "Sie meinte, unsere Kinder sollen nicht in einem 'Richie Rich'-Haus groß werden, wo im Hinterhof buchstäblich ein McDonald's steht", erzählt Ed schmunzelnd.

Das Paar, das sich bereits in der Jugend im englischen Suffolk kennenlernte und 2019 heiratete, legt großen Wert auf Privatsphäre. Ed berichtet, dass er auf ihrem gemeinsamen Anwesen bereits einen Pub, ein Heimkino sowie ein professionelles Musikstudio eingerichtet habe – alles über Tunnel mit dem Haupthaus verbunden. Hintergrund sei, dass er in seinem Dorf nicht mehr unbeobachtet Zeit in seinem Lieblingspub verbringen könne. Diese Rückzugsorte sollen ihm trotz seines vollen Terminkalenders mit Alben und Welttourneen ein Stück Alltag bewahren. Zudem betont er, wie sehr Cherry ihn dabei unterstütze, "geerdet" und fokussiert zu bleiben.

Neben seiner Musikkarriere steht für Ed vor allem eines im Mittelpunkt: seine Familie. Offen spricht er darüber, wie sehr ihn die Geburt seiner Töchter verändert habe und nennt sie einen "Segen" – vor allem, weil Cherry und er zuvor mit Herausforderungen beim Kinderwunsch zu kämpfen hatten und professionelle Hilfe in Anspruch nahmen, bevor Lyra zur Welt kam. Aktuell verzichtet der Sänger auf Alkohol, um im Alltag als Vater mehr Energie zu haben – auch wenn sich das Paar jede Woche eine romantische "Date Night" mit einer Flasche Wein gönnt.

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

