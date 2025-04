Mit Wumms: Das nascht Günther Jauch an Ostern am liebsten

Ostern steht vor der Tür, und Günther Jauch (68) hat verraten, welche Nascherei für ihn an den Feiertagen ein echtes Highlight ist. Der Moderator plauderte im RTL-Interview aus, dass er eine besondere Vorliebe für sogenannte Knickebein-Eier habe. Diese Schokoladeneier, die mit Eierlikör oder fruchtigen Likören gefüllt sind, hätten ihn besonders an seine Kindheit erinnert. "Knickebein kennt irgendwie kein Mensch mehr", witzelte Günther und stellte lachend klar: "Tipp: Ja, da ist Alkohol drin!" Die Redaktion der Rate-Show Wer wird Millionär?, die der TV-Star nun seit über 25 Jahren moderiert, habe es sich bei der Gelegenheit übrigens nicht nehmen lassen, einige dieser besonderen Eier zu probieren.

Doch nicht nur über klassische Osternaschereien gab es bei Günther einiges zu schmunzeln. So verriet er, dass er sich im vergangenen Jahr zu Ostern in ein Ganzkörper-Hasenkostüm geworfen habe, um Kinder zu überraschen. Die Aktion sei jedoch anders verlaufen als geplant und habe für zahlreiche Lacher gesorgt. Bei ihm und in der Redaktion der beliebten Show, die zuweilen auch prominente Gesichter auf dem Quizstuhl begrüßt, bleibt es also auch abseits der Kameras humorvoll. Dabei ist es wohl dieser Mix aus Witz und lockerer Art, der Günther beim Publikum so beliebt macht.

Abseits der Showbühne ist der Moderator für sein bodenständiges und zurückgezogenes Leben bekannt. Mit seiner Frau Thea und den vier gemeinsamen Kindern verbringt er die meiste Zeit fernab vom Rampenlicht. Doch vor den Kameras zeigt sich Günther stets in Topform und sorgt mit seiner humorvollen Schlagfertigkeit, wie neulich bei einer Panne in der "Wer wird Millionär?"-Sendung, immer wieder für Gags, die in Erinnerung bleiben. Auch nach über zwei Jahrzehnten in der Moderationsrolle gelingt es ihm, sich treu zu bleiben, und genau das macht seinen unverwechselbaren Charme aus.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Getty Images Günther Jauch, Moderator

