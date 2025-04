40 Absagen: Dieser Politiker meidet "Wer wird Millionär?"

Seit mehr als 20 Jahren moderiert Günther Jauch (68) die beliebte RTL-Quizshow Wer wird Millionär? und sorgt dabei regelmäßig für spannende und witzige Momente. Doch nicht jeder Prominente ist bereit, sich den kniffligen Fragen des Moderators zu stellen: Wie Günther nun im RBB-Podcast "Kim & Klaus" verriet, gibt es einen Star, der standhaft bleibt und alle Einladungen zur Sendung ablehnt – Gregor Gysi (77). Der Politiker hat laut dem Moderator bereits rund 40 Mal abgesagt. "Da ist für ihn die Fallhöhe so hoch, das riskiert er nicht", erklärte Günther.

Auch Podcast-Gastgeber Klaus Wowereit (71) sprach über seine Entscheidung, nicht an der Sendung teilzunehmen. "Als Politiker ist das immer gefährlich", erklärte der ehemalige Berliner Bürgermeister und spielte damit auf das Risiko negativer Schlagzeilen an, dem politische Gäste ausgesetzt sein könnten, sollten sie bei simplen Fragen scheitern. Günther zeigte dafür Verständnis. Er berichtete zudem, dass Politiker insgesamt eher selten bei "Wer wird Millionär?" anzutreffen sind, obwohl es Ausnahmen wie den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (72) gibt. Immer wieder erlebe er, wie politische Größen sich einfach nicht trauen, sich den kniffligen Fragen zu stellen.

Gregor selbst gilt als profilierter und oft meinungsstarker Charakter in der deutschen Politiklandschaft, was ihn zu einem der bekanntesten Gesichter der Linken macht. Für viele mag es daher überraschend wirken, dass jemand wie er sich eine Niederlage vor laufenden Kameras nicht zutraut. Günther hingegen zeigt Verständnis für seine Gäste, die sich so eine unerwartete Blöße ersparen möchten. Für Gregor wird die Einladung aber wohl auch in Zukunft offen bleiben – vielleicht überrascht er ja eines Tages mit einem Auftritt an der Seite des ikonischen Moderators. Bis dahin bleibt er jedoch Rekordhalter unter den Absage-Kandidaten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gregor Gysi, Politiker

Anzeige Anzeige

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2023

Anzeige Anzeige