Lady Kitty Spencer (30) ist unter der Haube! Nachdem sich die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) im vergangenen Jahr mit ihrem 30 Jahre älteren Partner Michael Lewis verlobt hatte, war es am vergangenen Samstag endlich so weit: Das Paar trat in Italien gemeinsam vor den Traualtar! Für die Hochzeit hat sich das Model natürlich auch ganz besonders in Schale geworfen: Im Netz postete Kitty jetzt ein paar Fotos von sich im Brautkleid!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die gebürtige Britin ein paar Schnappschüsse von ihren Outfits: Insgesamt trug Kitty an ihrem großen Tag fünf verschiedene Kleider von Dolce & Gabbana. Für den Gang zum Altar entschied sich die 30-Jährige für ein spitzenbesetztes, viktorianisch inspiriertes Dress. Das Besondere daran? Die Puffärmel und der lange Schleier erinnern an das Brautkleid ihrer verstorbenen Tante Diana.

Zu ihrer Hochzeit sollen die zwei Turteltauben zahlreiche prominente Gäste eingeladen haben. Wie Hello berichtet, seien unter anderem der It-Boy Simon Huck, die Musikerin Pixie Lott (30) und der Schauspieler Idris Elba (48) mit von der Partie gewesen. Kittys Cousins Prinz William (39) und Prinz Harry (36) sollen jedoch nicht dabei gewesen sein.

Getty Images Lady Kitty Spencer im November 2019 in Melbourne

REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Lady Kitty Spencer im September 2019 in Mailand

