"Ein Superheld": Anna Heiser schwärmt von Gerald als Papa

Anna Heiser (34) gibt ihren Fans in einem emotionalen Post Einblicke in das Familienleben mit ihrem Ehemann Gerald Heiser (39) – und nimmt kein Blatt vor den Mund. Auf Instagram schwärmt sie von Geralds Qualitäten als Vater und beschreibt ihn mit liebevollen Worten. "Eben noch fragt er mich mit zitternder Stimme: 'Wie halte ich das Baby richtig?' – und kurz danach verwandelt er sich in ein menschliches Trampolin, Rodeo-Pferd und Kitzel-Monster in einem", schreibt die ehemalige Teilnehmerin der TV-Show Bauer sucht Frau. Mit Humor und Herz sei Gerald für die beiden gemeinsamen Kinder ein wahres Vorbild.

Anna lobt besonders Geralds Kreativität und seinen Sinn für Spaß. Egal ob beim Bauen von Lego-Konstruktionen, beim Tee trinken mit den Teddys oder beim Versteckspiel – Gerald sei immer mit voller Begeisterung dabei. Besonders berührend: Anna erzählt, dass ihre Kinder in Gerald "mindestens einen Superhelden" sehen, auch wenn er manchmal Zweifel hege. Das Papa-Sein bringe nicht nur Freude, sondern auch Muskelkater, fügt sie scherzhaft hinzu. Die innigen Momente der Familie teilt Anna nicht selten in den sozialen Medien, wo das Paar seit Jahren eine treue Community hat, die mit ihnen durch Höhen und Tiefen geht.

Anna und Gerald Heiser, deren Liebesgeschichte durch "Bauer sucht Frau" begann, sind längst zum Vorzeigepaar der Sendung geworden. Seit ihrer Hochzeit 2018 meistern die beiden gemeinsam das Leben auf einer Farm in Namibia, wo sie nicht nur als Eltern, sondern auch als Team funktionieren. Wenn Anna in Interviews oder Beiträgen über Gerald spricht, wird oft deutlich, wie tief die Verbindung zwischen den beiden ist. Die TV-Bekanntheit teilte mehrfach, dass sie in ihm nicht nur einen liebevollen Ehemann, sondern auch ihren besten Freund gefunden habe – ein Gefühl, das sich offenbar auch in ihrem Familienalltag widerspiegelt.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im November 2023

Instagram / gerald_r._heiser Gerald Heiser mit seinem Sohn Leon

