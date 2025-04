Nach Sex mit Eva: Serkan schlief bei Chris Broy im Bett

Ein echter Skandal erschüttert aktuell die Reality-Bubble: Eva Benetatou (33) hat gestanden, dass sie die Frau war, mit der Serkan Yavuz (32) fremdgegangen ist. Das Ganze sei in der Nacht ihres Geburtstages im April 2024 passiert. Doch es wird noch brisanter: Wie Evas Ex und Vater ihres Sohnes Chris Broy (35) jetzt im Interview mit RTL verrät, habe Serkan nach dem Seitensprung bei ihm übernachtet. "Was einfach sehr kurios ist und was ich bis jetzt noch nicht so wirklich verarbeitet habe [...]. Wir feierten an dem Abend bis in den nächsten Morgen bei mir. Dann schrieb Serkan, ob er noch was mitbringen soll. [...] Also er ist theoretisch direkt von Eva zu mir nach Hause gekommen", schildert der Influencer.

Chris und Serkan waren zu dem Zeitpunkt befreundet – der 35-Jährige hätte wohl niemals gedacht, dass sein Kumpel sowas abzieht. "Der Typ braucht mir nie wieder vor die Flinte zu kommen, der soll mir aus der Sonne gehen. Es ist das Ekelhafteste und Räudigste, was ich jemals erlebt habe. Er hat noch bei mir geschlafen, in meinem Bett", wettert der The 50-Star. Er zweifle mittlerweile daran, dass Serkan jemals ein echter Freund war: "Also ich glaube nur dann von meiner Seite aus, von seiner nicht so. Er hat mir zwar geschrieben, dass er mich immer mochte. Aber schön, dass du dann trotzdem so einen Move machst." An Ostersonntag habe der 32-Jährige bei ihm angerufen – doch Chris sei nicht drangegangen.

Chris und Eva waren von 2019 bis 2021 ein Paar gewesen, hatten sich sogar verlobt. Noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes George trennten sie sich allerdings – seither ist das Verhältnis zwischen ihnen angespannt. In ihrem Geständnis erklärte Eva, dass sie sich in der besagten Nacht ihres Geburtstages 2024 "alleine, überfordert, verletzt" gefühlt habe, weil nicht einmal der Vater ihres Kindes an sie gedacht habe – deshalb sei es zu dem Moment zwischen ihr und Serkan gekommen. Für Chris ein unverständlicher Vorwurf. Im Gespräch mit dem Sender macht er deutlich: "Ich weiß nicht, in welcher Welt wir leben, in der man unbedingt dem Ex-Partner zum Geburtstag gratuliert. Und wir sind ja auch nicht gut auseinandergegangen."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Anzeige Anzeige