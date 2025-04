Bar von Danni Büchners Ex Sohel auf Mallorca ist abgefackelt

Sohel Abdoulkhanzadeh bangt gerade um seine Existenz. Der Ex von Danni Büchner (47) verdiente seinen Lebensunterhalt bis vor Kurzem noch mit seiner Bar auf Mallorca. Doch die Chucca Bar gehört vorerst der Vergangenheit an, denn nach einem Brandanschlag steht in dem gesamten Gebäude kein Stein mehr auf dem anderen. Wie das Mallorca Magazin berichtet, ist der Innenraum des Lokals vollständig ausgebrannt. "Das Lokal ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, wobei ein Schaden im Bereich von über 100.000 Euro entstanden ist", erzählt der Goodbye Deutschland-Star der Lokalzeitung. Zu allem Übel handle es sich bei dem Vorfall um Brandstiftung durch einen Unbekannten. Wer der Täter sein könnte, weiß Sohel aktuell nicht: "Ich hatte keine Schulden und habe auf Mallorca keine Feinde. Doch ist in dem Video genau zu sehen, dass es sich um einen Feuerteufel gehandelt haben muss."

Auch auf der Instagram-Seite seiner Bar zeigt Sohel das Ausmaß des Brandes. Doch Zeit zum Trauern bleibt nicht. Mittlerweile hat der TV-Auswanderer einen Spendenaufruf auf der Website GoFundMe gestartet. "Das Feuer zerstörte meine Bar. Ich brauche eure Hilfe jetzt bitte", wandte er sich an seine Fans. Die zeigen sich in den Kommentaren bereits erschüttert und bieten fleißig ihre Unterstützung an. Es sollen schon über 3.000 Euro zusammengekommen sein. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand – wenn auch nur knapp. Denn Sohel meint, dass er rund 15 Minuten vor dem Brand noch wegen einer Abrechnung im Gebäude war. Den Betrieb will er jetzt so schnell wie möglich wieder aufnehmen.

Obwohl Sohel vor etwa vier Jahren bei "Goodbye Deutschland" im Fernsehen auftrat, sorgte er vor allem durch seine Beziehung zu Danni für Schlagzeilen. Die beiden waren 2022 nur wenige Wochen ein Paar. Nachdem sie in der Zeit offenbar ganz schön auf Wolke sieben geschwebt hatten, war schon im Februar wieder Schluss. Die Trennung bestätigte Danni selbst in der Liveshow "Ich bin ein Star – Die Stunde danach": "Wir waren in der Kennenlernphase und so ist das eben... Es ist traurig, wenn die Leute mehr reden, als sie sollten." Im Interview mit Bild kurz darauf äußerte sich auch Sohel und betonte, dass nicht er, sondern Danni Schluss gemacht habe. Er habe aber auch schon vorher mit dem Gedanken gespielt.

Anzeige Anzeige

Instagram / s_playa_de_palma Sohel Abdoulkhanzadeh in seiner abgebrannten Bar, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige