Sohel Abdoulkhanzadeh spricht Klartext! Nach nur wenigen gemeinsamen Wochen mit Daniela Büchner (43) ist zwischen den beiden schon wieder alles aus und vorbei. Das verkündete die Goodbye Deutschland-Bekanntheit live im TV und erzählte darüber hinaus, dass ihr Verflossener ihr diese Entscheidung per WhatsApp mitgeteilt habe. Davon will ihr Ex allerdings nichts wissen. Nun erzählte Sohel, wie die Trennung tatsächlich abgelaufen sein soll!

Im Interview mit Bild räumte der 34-Jährige zwar ein, sich in Gedanken schon einige Tage zuvor von Danni getrennt zu haben – angeblich sei ihm die ehemalige Dschungelcamperin dann allerdings zuvorgekommen. "Streng genommen habe ich mich gar nicht von ihr getrennt, sondern sie sich von mir", stellte er klar und schilderte weiter: "Es war so, dass wir getextet hatten. Danni hat im Textverlauf geschrieben, dass es besser wäre, wenn wir getrennt sind – und dass wir getrennte Wege gehen. Das habe ich dann nur bestätigt. So ist es abgelaufen."

Dass Danni vor laufender Kamera über ihn gesprochen hat, scheint dem Barbesitzer gehörig gegen den Strich zu gehen. "Wenn eine Person, die du vorher in Schutz nimmst, dich mit einem Hund vergleicht, obwohl diese Person keine öffentliche Schlammschlacht wollte", wetterte Sohel kurz nach ihrem Auftritt in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Sohel

Anzeige

Instagram / s_playa_de_palma Sohel Abdoulkhanzadeh im Januar 2022

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de