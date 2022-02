Daniela Büchner (43) gibt ein ehrliches Gefühls-Update. Nachdem sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit endgültig von Ennesto Monté (46) getrennt hatte, wurden vor wenigen Monaten Gerüchte um eine neue Liebe laut: Die einstige Dschungelcamperin soll mit Sohel Abdoulkhanzadeh anbandeln. Erst vor Kurzem bestätigte die Brünette die Spekulationen – wenig später informierte die Beauty ihre Fans aber schon wieder über die Trennung. Nun gab Danni zu: Ganz verdaut hat sie das Liebes-Aus noch nicht!

In einem Q&A auf Instagram gab Danni einen Einblick in ihr Seelenleben: An der Trennung knabbert die fünffache Mutter wohl noch. Auf die metaphorische Frage eines Followers, ob sie ihre Krone schon wieder richtig aufhabe oder ob sie noch schief sitze, antwortete die 43-Jährige ehrlich: "Noch ein wenig schief." Außerdem gab sie preis, menschlich enttäuscht zu sein und teilte dazu ein Foto, auf dem sie Tränen in den Augen hat.

Verarbeiten muss Danni ihren Trennungsschmerz aber offenbar alleine. Die Möglichkeit, sich persönlich mit Sohel auszusprechen, besteht nämlich anscheinend nicht, wie sie verriet: "Ist leider nicht möglich. Vielleicht auch gut so."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihr Freund Sohel Abdoulkhanzadeh

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Sohel

Instagram / s_playa_de_palma Sohel Abdoulkhanzadeh

