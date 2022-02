Das könnte noch ordentlich Ärger geben! Gestern Abend verkündete Danni Büchner (43) im Aftertalk zum Dschungelcamp völlig überraschend, wieder Single zu sein. Die Liaison zwischen ihr und Sohel Abdoulkhanzadeh hat sich als kurzes Vergnügen entpuppt – und die Mallorca-Auswanderin ist besonders sauer, dass sich ihr einst medienscheuer Ex auf Social Media zu dem Liebes-Aus geäußert hat. Dass sie im TV gegen ihn geschossen hat, passt Sohel aber gar nicht: Er holt zum Gegenschlag aus.

Eigentlich hatte der Barbesitzer auf Instagram noch in den höchsten Tönen von der Goodbye Deutschland-Bekanntheit geschwärmt. Sie sei eine tolle und humorvolle Frau und habe weder einen Shitstorm noch fiese Vorwürfe verdient. "Es hat sich herauskristallisiert, dass wir zu verschieden sind und einfach andere Ansichten haben", gab Sohel als Erklärung für eine Trennung im Guten an. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet: Dannis Äußerungen vor laufender Kamera haben Sohel offenbar gar nicht geschmeckt. "Wenn eine Person, die du vorher in Schutz nimmst, dich mit einem Hund vergleicht, obwohl diese Person keine öffentliche Schlammschlacht wollte", schrieb er wenig später in seiner Story und ärgerte sich maßlos über die Kommentare seiner Ex.

Der Tattoo-Fan zog daraufhin gemeinsam mit seinen Followern über die fünffache Mutter her. "Zeigt, wie man sich täuschen kann in einer 43-jährigen Frau", kommentierte er die Aussage eines Abonnenten im Rahmen einer Fragerunde. Die Anmerkung "Wenn man keine Schlammschlacht will, sollte man es nicht im Live-TV erzählen", bestätigte er mit "So wahr". Ist der Startschuss für einen bösen Trennungskrieg also doch gefallen?

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihr Freund Sohel Abdoulkhanzadeh

Instagram / s_playa_de_palma Sohel Abdoulkhanzadeh

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Sohel

