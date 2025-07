Steht Tom Cruise' Film "Deeper" nun doch auf der Kippe?

Tom Cruise (63) plant ein neues Abenteuer, das jedoch schon vor dem Start ins Stocken gerät: Sein mit Spannung erwarteter Unterwasser-Thriller "Deeper" steht derzeit auf der Kippe. Gemeinsam mit Regisseur Doug Liman (59), bekannt aus "Edge of Tomorrow", sollte der Dreh eigentlich bereits im August beginnen. Doch das Projekt gerät ins Wanken – laut Puck fordern Tom und Doug offenbar ein höheres Budget. Statt der ursprünglich veranschlagten 200 Millionen Dollar (etwa 169 Millionen Euro) sollen nun 275 Millionen (etwa 233 Millionen Euro) nötig sein. Warner Bros., das verantwortliche Studio, zeigt sich davon wenig begeistert und bietet maximal 230 Millionen Dollar (etwa 195 Millionen Euro). Die Verhandlungen liegen auf Eis – und Tom Cruise sucht gleichzeitig bereits nach neuen Partnern in Hollywood.

Im Film "Deeper" soll Tom Cruise einen ehemaligen Astronauten verkörpern, der wegen eines Fehlverhaltens nicht mehr ins All darf und stattdessen eine spektakuläre Mission in die unerforschten Tiefen des Ozeans übernimmt. Doch dort lauert eine mysteriöse Gefahr, die sowohl die Hauptfigur als auch das Publikum in Atem halten dürfte. Ana de Armas (37), zuletzt gefeierter Star in "Ballerina", ist als Co-Darstellerin mit an Bord, während Christopher McQuarrie das Drehbuch überarbeitet hat. Auch wenn Cruise bereits intensive Tauchtrainings absolviert hat, scheint das Projekt vorerst auf Eis zu liegen – denn Warner dürfte so leicht nicht von dem Film ablassen, nachdem bereits Millionen in die Vorbereitung geflossen sind.

Tom Cruise ist bekannt dafür, sich mit voller Leidenschaft und kompromisslosem Einsatz in seine Projekte zu stürzen. Mit Blockbustern wie Mission: Impossible hat er immer wieder bewiesen, dass er nicht nur ein Publikumsmagnet ist, sondern auch verlässlich für Erfolge an den Kinokassen sorgt. Dass er nun um "Deeper" kämpft, überrascht daher kaum. Brancheninsider berichten, dass Tom dieses Projekt unbedingt realisieren möchte und bereits viel persönliche Vorbereitung hineingesteckt hat. Ob es letztlich bei Warner Bros. bleibt oder Universal Pictures das Ruder übernimmt, bleibt abzuwarten. Doch eines steht fest: Wenn Tom Cruise sich etwas vorgenommen hat, gibt er nicht auf, bis er es erreicht hat.

Photo by LAURENT HOU/Hans Lucas/AFP via Getty Images Tom Cruise in Cannes, Mai 2025

YOSHIKAZU TSUNO /Getty Regisseur Doug Liman, Tom Cruise und Produzent Erwin Stoff auf einer Pressekonferenz

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler