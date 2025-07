Im Team: Es kommt zum ersten Kuss bei "Beauty & The Nerd"

In der dritten Folge der Reality-Show Beauty & The Nerd kommt es zur ersten Annäherung innerhalb eines Teams. Die Nerdin Sarah soll während eines Gruppenspiels zwischen einem Kuss und einer Fußmassage wählen und entscheidet sich für Ersteres. Ihr Teampartner Max stellt sich prompt zur Verfügung, verlangt jedoch, dass der Kuss nicht auf die Wange, sondern direkt auf den Mund gehen solle – und bekommt diesen Wunsch erfüllt. Der Kuss wird mit Applaus von den anderen Teilnehmern quittiert, während Sarah lächelnd bemerkt: "Ich fand den Kuss schön." Auch Max zeigt sich nach dem Ereignis zufrieden und erklärt, dass diese Nähe sie beide noch enger zusammengeschweißt habe.

Von Max' offensiver Art sind Zuschauer der Joyn-Show wahrscheinlich wenig überrascht. Denn bereits seit seinem Einzug in die Villa hat er großes Interesse an den Beautys bekundet. Schon vor dem Kuss mit Sarah lässt er in der aktuellen Folge nichts anbrennen. Seine TV-Kollegin Laura Maria Lettgen lockt er beispielsweise unter die Dusche und lässt sich von ihr einseifen. Max scheint sich in der Rolle des Casanovas wohlzufühlen und seine Mitstreiterinnen gezielt um den Finger zu wickeln.

Der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat Max scheint somit die Aufmerksamkeit in der Villa erneut auf sich zu ziehen, was nicht nur bei Sarah, sondern auch bei den anderen Mitstreitern für Gesprächsstoff sorgt. Im Interview mit Promiflash war sich der Zauberer Hai sicher, dass Max seine Charme-Offensive gezielt eingesetzt hat, um seine eigene Position im Spiel zu verbessern. "Er ist strategisch und bewusst vorgegangen", betonte der Nerd. Auch seine Teampartnerin Julia Römmelt (31) findet in der neuen Episode passende Worte: "Max bandelt hier mit allen an, damit ihn keiner nominiert."

Joyn/Benjamin Kis Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Joyn / Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Sarah

Joyn/Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Nerd Hai