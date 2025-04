Frauenbesuch: Jax Taylor und Brittany Cartwright zoffen sich

Brittany Cartwright (36) und Jax Taylor (45) gehen seit einigen Monaten getrennte Wege. Aufgrund ihres gemeinsamen Sohnes Cruz müssen die Reality-TV-Bekanntheiten jedoch versuchen, weiterhin miteinander auszukommen – was sich gar nicht so einfach gestaltet. In der zweiten Folge "The Valley" durften Zuschauer einen Streit der beiden mitverfolgen, der anfing, als der einstige Barkeeper nach Hause kam, um Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen. Das Problem an der Sache: Er hatte die Nacht zuvor mit einer Frau verbracht, wovon sich Brittany sichtlich genervt zeigte. "Küss ihn nicht", wetterte die ehemalige Kellnerin und fügte hinzu: "Ich will nicht, dass du sein Gesicht küsst, weil du letzte Nacht ein ekelhaftes Mädchen hier hattest."

Ihr Ärger hing aber nicht per se mit dem weiblichen Gast zusammen, sondern vielmehr damit, dass das einstige Paar nach seinem Liebes-Aus Verhaltensrichtlinien aufgestellt hatte. "Sie hat ein Haus. Warum konntest du nicht dorthin gehen? Das war unsere einzige Regel", schimpfte die 36-Jährige. Jax schien die Reaktion seiner Ex-Frau aber nicht zu verstehen. "Ich wollte nur Cruz sehen und ihm eine Umarmung und einen Kuss geben, und dann schnauzt mich Brittany einfach an", erklärte der "Vanderpump Rules"-Star im Einzelinterview und ergänzte: "Ich weiß, dass ich Paige eingeladen habe, und ich weiß, dass das eine der Regeln ist, die ich nicht brechen sollte. Aber sie hat auch die Regeln gebrochen. Die Regel war, [wir haben mit niemandem etwas], den wir kennen."

Was genau der 45-Jährige damit meinte, ließ er offen. Ihr Streit war allerdings noch nicht vorbei: Brittany warf ihrem Ex außerdem vor, ihn nicht mehr wiederzuerkennen. "Wer bist du? Du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe für dich und für deinen Sohn. Er kann doch nicht aufwachsen und zu einem Menschen wie dir werden", machte sie ihrem Ärger Luft – und schien tatsächlich etwas zu erreichen. Jax begab sich kurz darauf in Therapie, um an seinen mentalen Problemen zu arbeiten und seine Drogensucht in den Griff zu bekommen, die er erst vor wenigen Wochen publik machte. "Ich bin ein Süchtiger. Ich habe Probleme mit Drogen – hauptsächlich mit Kokain. Es ist schwer, das laut auszusprechen. Seit meinem 23. Lebensjahr habe ich immer wieder damit zu tun und jetzt bin ich 45", gestand er Anfang März im "Hot Mic"-Podcast.

JLRED / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Juli 2022

JPA / AFF-USA.com / MEGA Brittany Cartwright und Jax Taylor, März 2019

