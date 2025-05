Autismus-Diagnose: Brittany Cartwright gibt Update zu Sohn

Brittany Cartwright (36) hat sich offen zu ihrem Leben als Mutter geäußert und gibt ein neues Update zum aktuellen Stand ihres Sohnes Cruz, nachdem sie sich von Jax Taylor (45) getrennt hat. In einem aktuellen Gespräch mit dem Magazin Us Weekly erzählte der Realitystar, wie sich die Atmosphäre im Zuhause seit dem Auszug von Jax verändert habe. "Der Frieden in meinem Haus ist etwas, das ihm hilft", erklärte Brittany am 29. April. Sie ist davon überzeugt, dass diese ruhigere und positivere Stimmung nicht nur ihr selbst, sondern auch Cruz guttut. Die Mutter eines dreijährigen Sohnes sprach Anfang des Monats erstmals öffentlich über die Autismus-Diagnose von Cruz und seine weitgehende Nonverbalität.

Brittany erzählte weiter, dass sie sich darauf konzentriert, ein positives Umfeld für Cruz zu schaffen, in dem er sich entfalten kann. Besonders glücklich machen sie die kleinen Fortschritte ihres Sohnes: "Er fängt an, ein paar mehr Wörter zu sagen. Er ist einfach so ein gutes Kind, so glücklich, immer am Lachen und holt in seinem eigenen Tempo auf", schwärmte sie im Interview. Brittany betonte die Bedeutung, jeden noch so kleinen Meilenstein zu feiern: "Wenn man ein Kind mit einer Autismusdiagnose hat, wartet man oft auf diese Fortschritte – und wenn sie passieren, ist es der schönste Tag überhaupt. Ich bin jeden Tag stolz auf ihn." Seit der Trennung im August 2024 ziehe sie mit Unterstützung von Jax an einem Strang, um für Cruz das Beste zu ermöglichen, auch wenn das Co-Parenting nicht immer einfach sei. "Cruz ist das Wichtigste für uns beide", stellte sie klar.

Nachdem Brittany die Diagnose öffentlich gemacht hatte, erreichten sie zahlreiche Nachrichten von anderen Eltern, die ähnliche Erfahrungen teilen. In unserer vorherigen Berichterstattung hatte sie bereits erwähnt, wie wichtig Unterstützung aus der Community für sie ist und dass sie ihre Plattform nutzen möchte, um aufzuklären und anderen Familien Mut zu machen. Auch jetzt betont sie, wie viel ihr der Austausch mit anderen bedeutet: "Ich lerne noch, während ich gehe, und es gibt viele Eltern, von denen ich lernen kann", erklärte sie gegenüber Us Weekly. Brittany möchte sich weiterhin aktiv im Bereich Autismus engagieren und anderen Betroffenen eine Stütze sein. Privat steht für sie vor allem das Wohl ihres Sohnes im Fokus – immer mit dem Ziel, Cruz zu begleiten und jede positive Entwicklung gemeinsam als Familie zu feiern.

JLRED / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Juli 2022

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, August 2024

