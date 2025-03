Ehrliches Geständnis: Jax Taylor offenbart seine Drogensucht

Jax Taylors (45) Leben wurde viele Jahre von den Kameras von "Vanderpump Rules" und "The Valley" begleitet. Was währenddessen jedoch keiner wusste: Der Reality-TV-Star kämpfte in dieser Zeit immer wieder mit seiner Drogensucht. Das gesteht er jetzt im "Hot Mic"-Podcast. "Ich bin ein Süchtiger. Ich habe Probleme mit Drogen – hauptsächlich mit Kokain. Es ist schwer, das laut auszusprechen. Seit meinem 23. Lebensjahr habe ich immer wieder damit zu tun und jetzt bin ich 45", erzählt die TV-Persönlichkeit und fügt hinzu: "Es gab Zeiten, in denen ich damit aufgehört habe, aber dann gab es auch Zeiten, in denen ich es sehr stark konsumiert habe."

Der Schauspieler konnte seine Sucht lange Zeit verstecken. Die Menschen um ihn herum haben zwar "irgendwie erkennen" können, dass etwas nicht stimmte, jedoch habe niemand konkret gewusst, was das Problem war. "Offensichtlich wussten die Produzenten und [andere] Leute nicht, was ich tat. Alles, was ich gemacht habe, habe ich gemacht, wenn ich alleine war", offenbart Jax. Mittlerweile sei er aber 83 Tage nüchtern, wie er stolz verkündet. Der US-Amerikaner verzichtet allerdings nicht nur auf Kokain, sondern auch auf Alkohol. "Ich glaube nicht unbedingt, dass ich ein Alkoholproblem habe, aber die beiden gehen Hand in Hand. Ich kann kein Kokain konsumieren, ohne zu trinken. Also habe ich einfach beides aufgegeben", erklärt er.

Wie der 45-Jährige in einem Gespräch mit Us Weekly zugibt, habe er sich viele Jahre von den Drogen und dem Alkohol abhängig gemacht, um "tiefere Probleme" zu verbergen und mit diesen fertig zu werden. Das vergangene Jahr und insbesondere das Ehe-Aus mit seiner einstigen Partnerin Brittany Cartwright (36) haben Jax jedoch die Augen geöffnet. "Die Bewältigung meiner vielen psychischen Probleme und die Ehrlichkeit in Bezug auf meine Sucht – sowohl mir selbst als auch anderen gegenüber – waren ein wichtiger Teil meiner Heilung", betont er und ergänzt: "Es ist ein täglicher Prozess, aber ich bin fest entschlossen, mich zu erholen und auf eine gesündere Zukunft hinzuarbeiten, um ein besserer Mensch zu sein und jemand, auf den mein Sohn eines Tages stolz sein wird."

Getty Images Jax Taylor im Februar 2025

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

