Brittany kritisiert Ex Jax Taylors Ausdauer im Schlafzimmer

Brittany Cartwright (36) hat bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen (56)" ganz offen über ihr Sexleben mit ihrem Ex-Partner Jax Taylor (45) geplaudert. Gefragt, wie sie Jax auf einer Skala von eins bis zehn im Schlafzimmer bewerten würde, zögerte die Reality-TV-Bekanntheit nicht lange: "Oh Gott! Es gab Momente, da war er eine Sieben oder Acht, aber meistens? Keine Ausdauer, gar nichts. Ich würde sagen, eine Zwei oder Drei." Die schlagfertige Antwort brachte sogar Moderator Andy Cohen aus der Fassung und sorgte für erstaunte Reaktionen im Publikum.

Zurück zu ihrem Ex will Brittany auch auf keinen Fall – auf die Frage nach einem Liebescomeback sagte sie entschieden: "100 Prozent nein!" Dennoch räumte sie ein, dass sie nach der Trennung auch einige "schwache Momente" gehabt habe, in denen sie wohl über eine Reunion nachgedacht hat: "Als er aus dem Entzug kam, schien es, als gäbe es einen kurzen Moment... ich weiß nicht." Doch ihr sei klar geworden, dass er ihre Beziehung zu sehr beschädigt hat, als dass sie ihm je komplett verzeihen und wieder mit ihm zusammenkommen könnte.

Jax machte erst kürzlich seine Probleme mit Drogen öffentlich und gab preis, dass er wegen seiner Kokainsucht in einer Entzugseinrichtung war. Mittlerweile soll er seit mehr als 100 Tagen clean sein – doch Brittany ist noch skeptisch. In der Vergangenheit – als sie noch zusammen waren – habe es oft Probleme durch seine Drogensucht gegeben und er sei mehrfach rückfällig geworden. Deshalb wolle sie sich nun absichern. "Ich führe selbst Drogentests mit ihm durch, um die Sicherheit unseres Sohnes zu gewährleisten. Das werde ich noch eine Weile tun", schilderte die US-Amerikanerin.

Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright, Oktober 2018

JLRED / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Juli 2022

