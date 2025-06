Brittany Cartwright enthüllt neue Details zu Scheidungskrieg

Brittany Cartwright (36) hat in der neuesten Folge der Reality-Show "The Valley" schockierende Details über die turbulenten letzten Monate ihrer Beziehung zu Jax Taylor (45) enthüllt. Die 36-Jährige erklärte, dass sie im Januar 2024 nach der Trennung aus ihrem gemeinsamen Haus auszog. Kurz darauf erhielt sie eine E-Mail von Jax, in der er ihr mitteilte, das Haus sei von der Zwangsversteigerung bedroht. Brittany, die mit dem Reality-TV-Star den vierjährigen Sohn Cruz hat, zeigte sich entsetzt über die Entwicklung. "Mein Name steht genauso auf dem Haus wie seiner, und das könnte meine gesamte finanzielle Zukunft ruinieren", sagte sie.

Neben den finanziellen Konflikten offenbarte Brittany auch, wie schwierig die emotionale Lage zwischen ihr und Jax war. So habe er beispielsweise Klinikbesuche vorgetäuscht und Mitarbeiterinnen zu Lügen aufgefordert. Zudem schilderte die Reality-Darstellerin, dass Jax während seines Aufenthalts in einer Reha-Einrichtung weiterhin wütende Nachrichten an sie geschickt habe. Auch aggressive Ausbrüche, wie das Werfen von Möbeln, hätten ihre Entscheidung, die Scheidung einzureichen, bestärkt. Sie nahm rechtlichen Beistand in Anspruch und ließ die Scheidung kurz nach Jax’ Rückkehr aus der Reha finalisieren.

Die Beziehung von Brittany und Jax, die 2019 den Bund der Ehe eingingen, wurde über die Jahre immer wieder von Schwierigkeiten überschattet. Jax, der sich kürzlich in seinem eigenen Podcast "In The Mind Of Jax" zu seiner Drogenabhängigkeit, bipolaren Störung und einer PTBS-Diagnose äußerte, hatte selbst eingeräumt, dass er nicht für die Ehe gemacht sei. "Ich glaube einfach, ich bin nicht dazu gemacht, verheiratet zu sein", gab er ganz offen zu. Trotz aller Differenzen bemühen sich beide, zum Wohle ihres Sohnes einen Weg nach vorn zu finden. Brittany erklärte in der Vergangenheit, dass sie vor allem für Cruz eine starke Mutter sein wolle und diese schwierige Zeit als Lernprozess ansehe.

JPA / AFF-USA.com / MEGA Brittany Cartwright und Jax Taylor, März 2019

JLRED / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Juli 2022

