Brittany Cartwright verrät: Trinkt Jax trotz Entzug wieder?

Brittany Cartwright (36) und Jax Taylor (45) sorgen erneut für Schlagzeilen. Nach seiner erst kürzlichen Entlassung aus einer Reha-Einrichtung scheint Jax, bekannt aus Reality-Shows wie "Vanderpump Rules", wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Laut Aussagen von Brittany habe sie durch zahlreiche Nachrichten erfahren, dass ihr Ex nach seinem Entzug direkt wieder in einer Bar zu sehen war – betrunken und in weiblicher Gesellschaft. In der letzten Folge der Show "The Valley" stellte sie ihn daraufhin zur Rede, doch Jax wies die Vorwürfe entschieden zurück: "Ich war nicht betrunken, ich bin früh nach Hause gegangen", konterte er. Brittany allerdings bleibt überzeugt, dass ihr Ex weiterhin Probleme mit seinem Verhalten habe.

Im Verlauf der hitzigen Diskussion warf Brittany ihm vor, keine Rücksicht auf ihre kleine Familie zu nehmen. Sie beschrieb seine Verhaltensweise als "furchtbar und abscheulich" und betonte, dass sie seinen Lebensstil nicht länger akzeptieren werde – vor allem nicht im Hinblick auf ihren gemeinsamen Sohn. Jax seinerseits betonte in der Beichtkabine, dass er als frisch Geschiedener nun sein eigenes Leben führen könne: "Wir sind geschieden. Was ich in meiner freien Zeit mache, geht niemanden etwas an." Dennoch bleibt die Realität bestehen, dass die beiden auch weiterhin als Eltern kooperieren müssen. Brittany machte deutlich, dass sie klare Grenzen setzt, wenn es um ihren Sohn und ihre eigene Lebensqualität geht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jax durch sein negatives Verhalten auffällt. In der Vergangenheit sprach er auch offen über seine Drogenprobleme und den Kampf, diese in den Griff zu bekommen. Seit über 20 Jahren hat er immer wieder mit Suchtthemen zu kämpfen – eine Tatsache, die auch auf seinen Lebensweg Einfluss nahm. Trotz seines Status als Reality-TV-Star bleibt sein Leben geprägt von Turbulenzen und persönlichen Herausforderungen. Brittany, die lange an seiner Seite stand, hatte die Hoffnung auf Besserung nie ganz aufgegeben, doch seine jüngsten Eskapaden scheinen diese endgültig zunichtegemacht zu haben.

Anzeige Anzeige

Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright, Oktober 2018

Anzeige Anzeige

JPA / AFF-USA.com / MEGA Brittany Cartwright und Jax Taylor, März 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, Dezember 2024