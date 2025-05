Jax Taylor gibt zu: "Ich bin nicht für die Ehe gemacht"

Jax Taylor (45) sorgt aktuell mit einem offenen Geständnis in seinem eigenen Podcast "In the Mind of Jax Taylor" für Gesprächsstoff: Der Reality-TV-Star verriet nun, dass er nicht der Typ für eine feste Partnerschaft ist. Im Gespräch gab er preis, dass er schon sein ganzes Leben wusste, dass die Ehe vielleicht nicht zu ihm passt. Nach der Trennung von Brittany Cartwright (36), mit der er von 2019 bis 2024 verheiratet war, denkt der 45-Jährige aktuell nicht daran, wieder eine neue Beziehung einzugehen. "Ich glaube einfach, ich bin nicht dazu gemacht, verheiratet zu sein", gab Jax ganz offen zu.

Jax blickte auf die vergangenen Jahre zurück und gab zu, dass die Beziehung von Anfang an nicht einfach war. "Brittany war nicht das Problem – ich bin das Problem. Beziehungen langweilen mich. Ich will keine Beziehung. Ich mag sie einfach nicht", erklärte er. Einen Neustart mit einer neuen Partnerin kann sich der TV-Star derzeit überhaupt nicht vorstellen: "Ich möchte im Moment definitiv keine Dates oder eine neue Beziehung", gab er unverblümt zu. Trotz der Trennung bleibt sein Sohn Cruz, den das Paar gemeinsam großzieht, für ihn jedoch das Wichtigste. Er genieße es, Vater zu sein, und werde Brittany auch in Zukunft immer unterstützen.

Die Ehe zwischen Jax und Brittany war über Jahre hinweg Thema in der Reality-TV-Szene und füllte regelmäßig die Schlagzeilen. Nach anhaltenden Eheproblemen trennten sich die beiden schließlich im Januar 2024. Sechs Monate später reichte Brittany laut Medienberichten die Scheidung ein und nannte "unüberbrückbare Differenzen" als Grund. In der aktuellen zweiten Staffel der Reality-Serie "The Valley" steht ihre Trennung im Fokus – und Brittany gibt Einblicke, wie sie und Cruz mit dem Neuanfang umgehen.

JLRED / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Juli 2022

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, August 2024

