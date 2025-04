Kelly Clarksons Sohn verblüffte sie mit Frage zur Scheidung

Kelly Clarkson (43) hat in ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" einen besonderen Moment mit ihrem Sohn Remington (9) geteilt, der für jede Menge Lacher gesorgt hat. Mit ihrem Gast Olivia Munn (44) kam sie auf das Thema Scheidung und Kinder zu sprechen. Kelly erinnerte sich an eine ungewöhnliche Frage ihres Jüngsten, der zum Zeitpunkt der Scheidung seiner Eltern noch sehr klein war. "Eines meiner Kinder hat mich gefragt: 'Kennst du meinen Papa eigentlich?'", erzählte die Sängerin lachend. Kelly reagierte humorvoll und antwortete: "Naja, wir sind uns mindestens zweimal begegnet."

Die Ehe zwischen Kelly und ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (48), mit dem sie die Kinder Remington und River (10) hat, wurde 2022 offiziell geschieden, nachdem sie sich bereits 2020 getrennt hatten. Für die Kinder sei die Trennung nicht einfach, insbesondere für die ältere River, die sich noch gut an die gemeinsame Zeit der Eltern erinnere, wie Kelly im Gespräch offenbarte. "Es ist hart, aber ich möchte, dass meine Kinder ehrlich zu ihren Gefühlen stehen können", schilderte die US-Amerikanerin. Sie erklärte, dass sie häufig mit den beiden darüber spreche, was sie fühlen und wie sie sich ihre Lebenssituation wünschen würden.

Schon früher sprach Kelly über die Herausforderungen des Co-Parentings und die häufige Doppelmoral, mit der sie als arbeitende Mutter konfrontiert ist. In einem Podcast-Interview bei "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" machte sie deutlich, wie sehr sie diese Ungleichheit frustriert: Während die Arbeit ihres Ex-Mannes oft mehr Verständnis findet, werden bei ihr als Mutter andere Maßstäbe angelegt. Gleichzeitig betonte sie, dass sich ihre Kinder vehement gegen die Vorstellung wehren, sie mit einem neuen Partner zu sehen. Kelly versucht jedoch, ihnen klarzumachen, dass auch sie eines Tages wieder eine neue Liebe finden wird.

Getty Images Kelly Clarkson und ihr Sohn im Januar 2024

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2013

