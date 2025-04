Kelly Clarkson fühlt sich beim Co-Parenting unfair behandelt

Kelly Clarkson (42) hat in einem Podcast-Interview bei "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" offen über die Herausforderungen gesprochen, die das Co-Parenting mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (48) mit sich bringt. Die Sängerin, die mit Brandon ihre Kinder River (10) und Remington (8) bekam, machte dabei ihrem Unmut über eine festzustellende Doppelmoral Luft. Während ihrem Ex-Mann offenbar mehr Verständnis für einen vollen Arbeitstag entgegengebracht wird, scheinen ihre Kinder an sie als Mutter höhere Erwartungen zu stellen. "Warum ist es okay, wenn er woanders ist, aber ich nicht?", fragte Kelly sarkastisch und fügte hinzu: "Es gibt vieles, das ich runterschlucke, weil Co-Parenting einfach so viel Spaß macht!"

Die "Since U Been Gone"-Interpretin kritisierte außerdem, dass Schulen Veranstaltungen wie Auftritte der Kinder häufig mitten am Tag ansetzen – ein Frustpunkt, den ihre Gesprächspartnerin mit ihr teilte. Die Kinder anderer Eltern könnten sich dies anscheinend leisten, während Kelly regelmäßig Situationen erlebt, in denen ihre Abwesenheit als Enttäuschung aufgenommen wird: "Dann heißt es: 'Die Mama von diesem Kind war da', und ich denke: 'Herzlichen Glückwunsch, sie hat andere Entscheidungen getroffen!'" Kelly erklärte zudem, dass sie ihren Kindern klarzumachen versucht, dass es in Ordnung ist, wenn Mütter arbeiten.

Kelly hatte sich 2020 nach sieben Jahren Ehe von Brandon getrennt, die Scheidung wurde jedoch erst 2022 nach einem intensiven Rechtsstreit um das Sorgerecht und finanzielle Angelegenheiten rechtskräftig. Kelly erhielt schließlich das Hauptsorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Einen neuen Partner an ihrer Seite wollen ihre Kids jedoch überhaupt nicht sehen. Während eines Auftritts beim Radiosender KOST 103.5 plauderte die Künstlerin aus, dass ihre Sprösslinge flehen: "Bitte, wir wollen nicht, dass du mit jemand anderem zusammen bist."

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

Getty Images Kelly Clarkson und Remy Clarkson im Februar 2024 in L.A.

