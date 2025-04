Pep Guardiola und seine Ehefrau sollen wieder vereint sein

Es gibt Neuigkeiten aus dem Privatleben von Pep Guardiola (54): Der Erfolgstrainer von Manchester City und seine Frau Cristina Serra sollen sich Berichten zufolge eine zweite Chance geben. Nachdem im Januar spanische Medien über eine bevorstehende Scheidung des Paares spekuliert hatten, berichtet eine Insiderin gegenüber El Nacional nun von einem möglichen Liebes-Comeback. Der ehemalige Kicker habe über die Osterfeiertage Zeit mit Cristina und ihrer jüngsten Tochter Valentina in Barcelona verbracht. "Pep Guardiola und Cristina Serra tragen immer noch ihre Eheringe. Sie versuchen, sich zu versöhnen", behauptete die Quelle.

Ein entscheidender Faktor für die vorherigen Differenzen soll Peps Arbeit gewesen sein. Seine Vertragsverlängerung bei Manchester City bis 2027 hatte Berichten zufolge zur Belastung der Ehe beigetragen, da Cristina in Barcelona wohnt und auf mehr gemeinsame Zeit gehofft hatte. Jetzt scheint der Spanier jedoch Zugeständnisse zu machen. Die Informantin ist sich sicher: "Er arbeitet daran, dass er in Manchester bleiben und sie einmal pro Woche mit einem Privatflugzeug in Barcelona besuchen und dann wieder abreisen kann."

Das Ehe-Aus des einstigen Bayern-Coachs war Anfang des Jahres bekannt geworden. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt seit 30 Jahren ein Paar und 20 Jahre verheiratet. Allerdings soll Cristina laut Sunday Mirror bereits 2019 zurück nach Spanien gezogen sein, während ihr Mann in England blieb. Aus ihrer Beziehung gingen drei gemeinsame Kinder namens Maria, Marius und Valentina hervor.

Shaun Botterill/Getty Images Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Getty Images Pep Guardiola und Cristina Serra im Mai 2018

