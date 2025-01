Nach 30 Jahren Beziehung: Pep Guardiola ist wohl getrennt

Pep Guardiola (53) und Cristina Serra sollen sich nach über 30 gemeinsamen Jahren getrennt haben. Wie die spanische Zeitung El Periódico berichtet, fiel die Entscheidung bereits im Dezember des vergangenen Jahres und sei im Einvernehmen getroffen worden. Engste Freunde des Paares seien damals darum gebeten worden, die Trennung nicht öffentlich zu machen. Böses Blut scheint es zwischen ihnen aber nicht zu geben: Trotz des Entschlusses, fortan getrennte Wege zu gehen, verbrachten der Fußballtrainer und seine Ex-Partnerin die Weihnachtstage noch gemeinsam in Barcelona, wo sie unter anderem bei einem Theaterbesuch gesehen wurden.

Laut Berichten lebten Pep und Cristina bereits seit einigen Jahren überwiegend getrennt. So berichtete Sunday Mirror bereits 2019, dass Cristina Manchester verließ, um sich um ihr Modeunternehmen zu kümmern. Währenddessen blieb Pep in England, um seine erfolgreiche Trainerkarriere bei Manchester City fortzuführen. Dennoch wurden die beiden in der Vergangenheit immer wieder bei familiären Anlässen in ihrer Heimatstadt Barcelona zusammen gesehen. Im Laufe ihrer Ehe, die sie 2014 während Peps Engagement beim FC Bayern geschlossen hatten, bekamen sie drei Kinder: Maria, Marius und Valentina.

Die Beziehung von Pep und Cristina begann Anfang der 1990er-Jahre, als sich der junge Fußballer und die aus einer Mode-Familie stammende Unternehmerin kennenlernten. Sie galten lange als eines der stabilsten Paare der Fußballwelt. Cristina baute sich während der Jahre eine erfolgreiche Karriere in der Modebranche auf und blieb oft im Hintergrund, während Pep mit seiner Arbeit auf internationaler Ebene glänzte. Ihr privates Leben hielten sie stets aus dem Rampenlicht heraus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Anzeige Anzeige

Getty Images Pep Guardiola und Cristina Serra im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige