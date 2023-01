Ausgebuht trotz Sieg: Trainer Pep Guardiola ist stinksauer

Pep Guardiola (52) war ganz und gar nicht zufrieden. Der Trainer steht aktuell bei Manchester City unter Vertrag – und eigentlich könnte es nicht besser laufen, aber in den letzten Wochen gerät die Welt des Superklubs aus der Premier League aus den Fugen. Die "Blues" haben zwei Spiele in Folge verloren. Im dritten Spiel lag die Mannschaft rund um Erling Haaland 0:2 hinten, drehte die turbulente Partie gegen Tottenham Hotspur nach der Pause allerdings noch und gewann 4:2. Für Pep ist das trotzdem kein Grund zur Freude.

Pep attestierte seinen Spielern und den City-Fans einen Mangel an allem: "Die Leidenschaft, das Feuer, der Siegeswille von der ersten Minute an fehlte", warf er seinem Team auf Sky vor. Auch die Zuschauer des Matches bekamen ihr Fett weg: "Es ist wie bei unseren Anhängern. Sie schweigen über 45 Minuten. Sie haben uns ausgebuht, weil wir zurückgelegen haben. Vielleicht ist es wie bei der Mannschaft. Vielleicht sind wir einfach zu zufrieden, weil wir in den letzten fünf Jahren vier Meisterschaften gewonnen haben. Wenn wir dann treffen, dann reagieren sie, aber darum geht es nicht", wetterte der Star-Coach.

Manchester City könnte zudem bald einen seiner Starspieler verlieren. Der deutsche Nationalspieler İlkay Gündoğan soll nach Angaben eines Transferinsiders im Sommer den Verein verlassen. Viele internationale Topklubs wie Real Madrid und der FC Bayern München sollen an dem Kicker interessiert sein.

Getty Images İlkay Gündoğan, Fußballstar von Manchester City

Getty Images Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Getty Images Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

