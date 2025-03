Reise nach Spanien: Pep Guardiola kämpft um angeknackste Ehe

Pep Guardiola (54) hat offenbar noch nicht aufgegeben, seine 20-jährige Ehe mit seiner Frau Cristina Serra zu retten. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, flog der Weltklasse-Trainer am vergangenen Wochenende heimlich nach Barcelona. Nur wenige Stunden nach einem Manchester-City-Spiel soll sich der Coach in einen Flieger gesetzt haben, um die dreitägige Reise anzutreten. In Barcelona angekommen, verbrachte er laut der Zeitung alle drei Nächte im Haus seiner Noch-Ehefrau. Ziel der Reise: die Rettung ihrer Beziehung, die im Januar offiziell als gescheitert galt.

Die Trennung von Pep und Cristina war für viele ein Schock, denn sie galten lange als absolutes Traumpaar. Trotz ihres Liebeszerwürfnisses zeigen beide jedoch weiterhin, dass sie ein gutes Team sind. Mit viel Fingerspitzengefühl bemühen sich Pep und Cristina darum, zum Wohle ihrer drei Kinder Maria, Valentina und Marius einen respektvollen Umgang aufrechtzuerhalten. Selbst ihren Scheidungsanwalt suchten sie gemeinsam aus, um mögliche Streitigkeiten zu vermeiden. Gerüchte besagten, dass Peps Vertragsverlängerung bei Manchester City bis 2027 ein Auslöser für das Beziehungsende gewesen sei. Cristina, die Modeunternehmerin aus Barcelona, soll nach diesem Entschluss die Reißleine gezogen haben. Sie kritisierte angeblich, dass ihr Mann zu wenig Zeit für sie und die Familie einräumte.

Das Ex-Paar hatte sich im Jahr 1994 in Barcelona kennengelernt, als Pep nicht nur als Spieler beim FC Barcelona aktiv war, sondern sich auch als Model versuchte. Cristina, die damals schon ein Modegeschäft führte, begegnete ihm bei einem Model-Auftrag – ein Treffen, das eine über 20 Jahre währende Liebesgeschichte einleitete. Im Jahr 2014 gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Lange galten die beiden als Vorzeigepaar und Freunde des Paares berichten gegenüber der britischen Zeitung, dass Pep "die Hoffnung auf eine Versöhnung nicht aufgeben will."

Getty Images Pep Guardiola und Cristina Serra im Januar 2024

Getty Images Pep Guardiola, Fußballtrainer

