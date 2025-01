Trennung von Pep Guardiola und Cristina war einvernehmlich

Pep Guardiola (53) und Cristina Serra sind kein Paar mehr. Nach 30 gemeinsamen Jahren haben sich der Star-Trainer von Manchester City und die Unternehmerin im Dezember getrennt, wie spanische Medien berichten. Dabei soll es sich um eine wohlüberlegte Entscheidung gehandelt haben, die das Paar über Monate hinweg diskutierte, so die spanische Journalistin Lorena Vázquez in der Sendung "Y Ahora Sonsoles". Obwohl das Liebes-Aus längst besiegelt ist, pflegen Pep und Cristina weiterhin eine herzliche Beziehung. "Niemand ist daran schuld. Wir werden sie auch weiterhin zusammen sehen", sagte Vázquez. Dennoch soll der Fußballtrainer, der immer noch seinen Ehering trägt, angeblich demnächst aus der gemeinsamen Villa in Barcelona ausziehen.

Das luxuriöse Anwesen, das rund zehn Millionen Euro gekostet haben soll, war bisher ein wichtiger Rückzugsort für den Coach, vor allem während der Sommerpausen. Cristina zog jedoch schon vor einigen Jahren dorthin, um näher bei ihrem Modeunternehmen zu sein. Die Villa selbst beeindruckt mit einem Außenpool, einer großzügigen Fläche von etwa 2000 Quadratmetern und einer grandiosen Aussicht über die katalanische Hauptstadt. Zuvor hatte hier der ehemalige Barcelona-Verteidiger Rafa Márquez gewohnt. An den Weihnachtsfeiertagen soll die Familie jedoch noch einmal gemeinsam gesehen worden sein. Bislang haben sich weder Guardiola noch sein Verein öffentlich zu der Trennung geäußert.

Das Ex-Paar verbindet eine lange Geschichte: Die beiden lernten sich 1994 kennen, als Pep für den spanischen Designer Antonio Miró modelte und Cristina in ihrem Modegeschäft in Barcelona arbeitete. Zwei Jahrzehnte später gaben sie sich 2014 das Jawort, während Peps Trainerzeit beim FC Bayern München. Aus ihrer Beziehung gingen drei gemeinsame Kinder hervor: Maria, Marius und Valentina. Trotz der Trennung scheinen sie weiterhin als Familie stark verbunden zu bleiben, was auch ihrem öffentlichen Bild zugutekommt.

Getty Images Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Getty Images Pep Guardiola und Cristina Serra im Mai 2018

