Trainer Pep Guardiola hatte eine Not-Operation am Rücken

Manchester City muss lange auf seinen Chef-Coach verzichten. Für den englischen Premier-League-Klub steht aktuell Pep Guardiola (52) an der Seitenlinie. In den vergangenen drei Jahren gewann der Verein dreimal die englische Meisterschaft. Auch über den Sieg der Champions League durften sich Spieler und Trainer in der vergangenen Saison freuen. In der neuen Spielzeit muss das Team von Manchester City nun aber vorerst auf seinen Trainer verzichten.

Der Verein gibt nämlich bekannt: "Pep Guardiola hat sich heute einer Routineoperation wegen eines Rückenproblems unterzogen. Der Trainer von Manchester City leidet seit einiger Zeit unter starken Rückenschmerzen und flog nach Barcelona, um sich von Dr. Mireia Illueca notoperieren zu lassen." Des Weiteren heißt es, dass die OP sehr erfolgreich war und Pep sich nun in Barcelona erholen und rehabilitieren werde.

Solange Pep ausfällt, wird jemand anderes seinen Platz an der Seitenlinie einnehmen. "In seiner Abwesenheit wird der stellvertretende Trainer Juanma Lillo die erste Mannschaft auf dem Trainingsplatz betreuen und bis zu Peps Rückkehr die Aufgaben übernehmen", verkündet der Klub weiter. Der Cheftrainer soll nach der bevorstehenden Länderspielpause zurückkehren.

