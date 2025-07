Ross Antony genießt Schlagerurlaub mit Fans in Griechenland

Ross Antony (51) sorgt derzeit auf der griechischen Insel Kreta für strahlende Gesichter. Im Rahmen von "Schlager unter Palmen" verbringt der beliebte Sänger eine Woche mit seinen Fans in einem Hotel direkt am Meer. Dabei steht nicht nur seine Musik im Mittelpunkt, sondern auch gemeinsame Aktivitäten wie Tanzen am Pool oder Bootsausflüge. Neben ihm sind elf weitere Schlagerkünstler vor Ort, doch gerade der Brite zieht die Begeisterung der Fans auf sich. Ein Fan aus Dortmund erklärt gegenüber RTL: "Ross ist der Grund, warum ich diese Reise gebucht habe."

Besonders begeistert zeigen sich die Urlauber von der nahbaren Art des Sängers. Eine Unterstützerin zeigt dem einstigen Bro'Sis-Mitglied in dem RTL-Beitrag ein Tattoo seines Gesichts auf ihrem Unterarm. Der Musiker ist davon nicht überrascht. Er merkt ganz trocken an: "Es ist ein gutes Tattoo. Es sieht wirklich wie ich aus. Das ist die 28. Person, die ein Tattoo von mir hat." Inzwischen wundere ihn gar nichts mehr.

Bei dem Urlaub in Griechenland ist auch Ross' Ehemann Paul Reeves (51) mit dabei. Der Opernsänger liebt das Rampenlicht allerdings nicht ganz so sehr wie sein Ehemann und bleibt deshalb häufiger im Hintergrund. In einem Interview mit dem Privatsender berichtete Ross Anfang des Jahres, dass er besonders den Humor seines Partners schätzt. Obendrein schwärmte er: "Er hat mir nie dieses Gefühl gegeben, dass ich mir Sorgen machen muss oder dass er irgendwas hinter meinem Rücken macht."

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ross Antony, Juli 2025

Getty Images Ross Antony im August 2022

Getty Images Paul Reeves und Ross Antony bei der Premiere von "Moulin Rouge"