Große Party: Jack Antonoff und Margaret haben geheiratet!

Jetzt sind sie Mann und Frau! Seit 2021 ist Jack Antonoff (39) mit der Schauspielerin Margaret Qualley (28) zusammen und überglücklich. Nach nur einem Jahr Beziehung war der Musiker auch schon vor seiner Partnerin auf die Knie gegangen und hatte ihr im Juni 2022 die Frage aller Fragen gestellt. Und nun sind die beiden vor den Traualtar getreten: Jack und Margaret haben geheiratet!

Wie Page Six berichtet, fand die Hochzeit der beiden am Samstag auf Long Beach Island im US-Bundesstaat New Jersey statt. Auf Fotos ist das frisch verheiratete Paar vor der Location zu sehen: Hand in Hand und liefen sie zu ihren Gästen in den Festsaal. Jack trug einen schwarzen Anzug, seine Margaret strahlte in einem schlichten Neckholder-Brautkleid mit tiefem Ausschnitt und einer Schleife im Nacken, wozu sie einen langen Schleier kombinierte.

Ihren besonderen Tag feierten Jack und Margaret mit so einigen berühmten Freunden. Unter anderem waren Zoe Kravitz (34) und Channing Tatum (43) sowie Cara Delevingne (31) eingeladen. Auch ein paar Musikkollegen ließen sich blicken: So waren beispielsweise Lana del Rey (38) und Taylor Swift (33) mit von der Partie. Die "Shake It Off"-Interpretin wählte zu dem Anlass ein hellblaues Spitzenkleid, Lana begeisterte in einem rosafarbenen Look.

T.JACKSON / BACKGRID Margaret Qualley und Jack Antonoff auf ihrer Hochzeit, August 2023

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift auf Jack Antonoff und Margaret Qualleys Hochzeit

T.JACKSON / BACKGRID Lana Del Rey auf Jack Antonoff und Margaret Qualleys Hochzeit

