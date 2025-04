Achtung, Spoiler: Das ist das Ende der finalen "You"-Staffel

Am 24. April 2025 findet die Psycho-Thriller-Serie You auf Netflix mit ihrer fünften Staffel ein dramatisches Ende. Das Staffelfinale erzählt von Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley (38), der nach zahllosen Morden und Manipulationen scheinbar einen Neuanfang wagt, bis alles außer Kontrolle gerät. Seine neue Freundin Bronte, die Joes dunkles Geheimnis zu enträtseln versucht, wird im Laufe der Staffel zur Bedrohung und schmiedet eigene tödliche Pläne. Der gemeinsame Familienfluchtversuch nach Kanada scheitert schließlich früh, denn Joes kleiner Sohn Henry taucht plötzlich auf und wendet sich mit erschreckenden Offenbarungen gegen seinen Vater. Es folgt ein tödliches Gefecht zwischen Joe und Bronte, bei dem Joe letztlich verhaftet und zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wird.

Während Joe im Gefängnis weiterhin keine Reue zeigt und anderen die Schuld an seinen Gräueltaten gibt, wächst das Interesse an seiner Geschichte in der Außenwelt. Bronte und frühere Opfer wie Nadia kämpfen derweil darum, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und ein neues Leben zu beginnen. Spannend bleibt ein von der Polizei abgefangener Fanbrief, in dem jemand beschreibt, wie sehr Joes mörderische Kontrolle fasziniert. Es scheint, als könnten sogar Nachahmer oder neue Täter durch Joes Geschichte inspiriert werden. Offiziell hat Netflix erklärt, dass mit dieser Staffel die Geschichte von Joe endet, doch das offene Finale hält Raum für Spekulationen und Hoffnungen auf mögliche Spin-offs.

"You" war über Jahre hinweg ein weltweites Phänomen und zeigte die verstörende Welt hinter der Fassade eines charmanten Protagonisten. Die Serie basiert auf den Romanen von Caroline Kepnes und wird besonders für ihre intensive Mischung aus Romantik und Psychodrama gefeiert. Vor "You" war Penn vor allem für seine Rolle als Dan Humphrey in Gossip Girl bekannt. Mit der Rolle des manipulativen Joe hat sich der Star nun aber ein neues Image geschaffen, während er die frühere Erfolgsserie mit Blake Lively (37) inzwischen kritisch betrachtet.

Netflix Penn Badgley als stalkender Serienmörder in "You"

Getty Images Blake Lively und Penn Badgley bei der "The Stepfather"-Premiere in New York

