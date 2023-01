Das ergibt laut Penn Badgley bei "Gossip Girl" keinen Sinn

Insgesamt fünf Jahre lang schlüpfte Penn Badgley (36) in die Rolle des Dan Humphrey in Gossip Girl. In der Serie geht es um eine Freundesgruppe, die ihr reiches Leben an der New Yorker Upper East Side genießt. Dabei werden sie jedoch auf Schritt und Tritt von einer mysteriösen Online-Bloggerin namens Gossip Girl beobachtet, die ihre Geheimnisse schließlich im Netz postet. Sechs Staffeln lang tappten die Fans im Dunkeln. Mit der Auflösung, wer Gossip Girl überhaupt ist, war Penn überhaupt nicht zufrieden!

In “Watch What Happens Live With Andy Cohen” wird der "You"-Darsteller gefragt, welcher Moment in dem Drama ihm überhaupt nicht gefallen habe. "Dass ich Gossip Girl bin", erwidert er wie aus der Pistole geschossen. Nicht bloß für die Fans war es völlig überraschend, dass Dan Humphrey sich als die mysteriöse Bloggerin entpuppte. Denn Penn selbst habe erst kurz vor dem Dreh der Szene erfahren, dass seine Rolle jahrelang das tyrannisierende Internetphänomen gewesen ist. "Gossip Girl ergibt keinen Sinn", schlussfolgert der Schauspieler.

Dass sich Penn die Serie nicht ansehe, liege jedoch nicht daran. In der Show "Variety‘s Actors on Actors" erzählte er, dass er sich die Serie einst mit seiner Frau angesehen habe. "Ich erinnere mich noch ganz genau, wie schwer es für mich war, mich selbst im Fernsehen zu sehen", sagte er. Dabei ginge es ihm jedoch nicht um "Gossip Girl", sondern ganz um sich selbst. "Diese Bilder von einem, wenn man sich mit 20, 21, 22 Jahren sieht. Wer kann das schon genießen? Manchmal ist es einfach unangenehm", erklärte der 36-Jährige.

Getty Images Schauspieler Penn Badgley, 2014

Getty Images Penn Badgley im Januar 2020

Beth Dubber/Netflix Penn Badgley in "You"

