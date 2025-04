Penn Badgley enthüllt, wer "Gossip Girl" hätte sein sollen

Penn Badgley (38), der in der beliebten Serie Gossip Girl die Rolle des Dan Humphrey spielte, hat verraten, dass er selbst nicht glaubt, dass seine Figur die richtige Wahl für die Enthüllung der Identität des "Gossip Girls" war. In dem Podcast "Call Her Daddy" sprach der Schauspieler darüber, dass er und viele andere der Meinung waren, die Hausfrau Dorota – gespielt von Zuzanna Szadkowski (46) – hätte die bessere Wahl für die mysteriöse Enthüllung am Ende der Serie sein können. "Es hätte für niemanden wirklich Sinn gemacht, aber wir wollten alle, dass es Dorota ist", erklärte Penn im Gespräch. Die Produzenten entschieden sich jedoch dafür, einen der Hauptdarsteller zum "Gossip Girl" zu machen.

Für die Serienmacher sei es essenziell gewesen, dass die Enthüllung einen Serien-Stammcharakter betraf, erklärte Penn weiter. Auch andere Vorschläge, etwa sein Serienvater Rufus – gespielt von Matthew Settle – seien verworfen worden. "Sie brauchten eine der Kernfiguren, sonst interessiert sich niemand dafür", so Penn. Während die Enthüllung letztlich Dan Humphrey zugeschrieben wurde, gab der Schauspieler rückblickend zu, dass diese Wendung ihn überrascht habe. Offenbar erfuhr er die Entscheidung recht spät am Set und war zunächst skeptisch. Dennoch brachte Penn Verständnis für die Wahl auf, da sein Charakter ein Schriftsteller war und dies zumindest in gewisser Weise in die Handlung gepasst habe.

Für Penn markiert "Gossip Girl" bis heute einen entscheidenden Meilenstein seiner Karriere, auch wenn er sich privat gern stärker von seiner Rolle distanziert. Der Schauspieler, der seit einigen Jahren mit Domino Kirke (41) verheiratet ist und in Interviews oft seine eher zurückhaltende Persönlichkeit betont, sprach in der Vergangenheit auch über den intensiven Druck, den der Erfolg der Serie mit sich brachte. Die langjährige Besetzung, zu der auch Blake Lively (37) und Leighton Meester (39) gehörten, pflegte am Set jedoch ein familiäres Verhältnis. Besonders die Fans von Dorota, die zwar "nur" eine Nebenrolle war, aber bald Kultstatus erreichte, haben Penns jüngste Aussagen mit Begeisterung aufgenommen. Fans träumen immer noch davon, was hätte sein können, wenn Dorota tatsächlich die mysteriöse Strippenzieherin gewesen wäre.

Getty Images Der "Gossip Girl"-Cast

Blake Lively und Leighton Meester in "Gossip Girl"

