Seine Rolle in "You" brachte Penn Badgley an seine Grenzen

Penn Badgley (38) sorgt derzeit noch einmal als Joe Goldberg für Gänsehaut: Die fünfte und finale Staffel von You ist vor Kurzem auf Netflix gestartet und markiert das Ende einer düsteren Ära. Penn berichtete nun in "The Tonight Show starring Jimmy Fallon", wie sehr ihn die letzten Drehtage körperlich und emotional gefordert haben: "Ich drücke in der Serie ständig Wut aus und das geschieht durch den Hals. Dabei sind viele Nackenmuskeln involviert. [In der finalen Sequenz] versagten mir diese Muskeln komplett den Dienst. Ich konnte meine Performance nicht mehr steuern", erklärte er und fügte hinzu: "Mein Körper sagte nein zu diesem Mann."

Doch seine Zeit als Joe prägte nicht nur sein berufliches Schaffen, sondern auch seine Sicht auf das Thema Verantwortung. Penn erklärte gegenüber Tudum: "Joe hat mir auf einem tieferen Level dabei geholfen, zu verstehen, was es bedeutet, ein Mann, ein Ehemann und ein Vater zu sein." Besonders spannend für ihn sei gewesen, dass die Vergehen seiner Figur nicht nur in den extremen Verbrechen liegen, sondern auch in den kleinen Alltagsfehlern, für die viele Männer verantwortlich seien. Dass er ausgerechnet durch eine derart moralisch ambivalente Figur etwas über das Leben lernen würde, erstaunte den 38-Jährigen selbst. Penn betonte aber, dass seine Rolle keinesfalls ein Vorbild sei – im Gegenteil: "Es war für mich sehr wichtig, dass Joe als Sexualstraftäter gesehen wird. Wir wissen alle, was er ist. Aber wir tanzen darum herum oder vergessen es, weil er so charmant ist."

Wie Penn kürzlich in einem Gespräch mit dem Magazin People erzählte, bereut er keineswegs, dass ihn die Rolle sieben Jahre seines Lebens begleitet hat. "Es war eine tiefgreifende Erfahrung für mich", erklärte er. Schon immer hat er sich intensiv mit den Hintergründen seiner Figuren auseinandergesetzt, doch Joe war für ihn eine besondere Herausforderung zwischen Faszination und Abscheu. Trotz – oder gerade wegen – dieser inneren Zerrissenheit konnte Penn seiner Rolle viel abgewinnen.

Netflix Penn Badgley in "You"

Getty Images Penn Badgley in New York City, April 2025

