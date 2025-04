So kam es zu Cardi Bs Mini-Auftritt im Netflix-Hit "You"

Im großen Finale der Netflix-Serie You sorgt Cardi B (32) für einen Überraschungsauftritt. In der neuen und auch letzten Staffel der Erfolgsserie ist die Rapperin zwar nicht als Schauspielerin zu sehen, doch sie sorgt durch eingeblendete, humorvolle Tweets für Lacher. Wie die Showrunner Justin W. Lo und Michael Foley gegenüber Entertainment Weekly erklären, war es vor allem das besondere Verhältnis zwischen Hauptdarsteller Penn Badgley (38) und der "Bodak Yellow"-Interpretin, das zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit führte. "Wir haben die Zeilen geschrieben und sie ihr geschickt", verrät Michael. Da beide beim selben Management unter Vertrag stehen, reichte ein Anruf zwischen den Agenten. Cardi stimmte den Sprüchen zu – und schon waren die Tweets Teil der Serie.

Für Cardi geht damit ein Wunsch in Erfüllung: Die Rapperin outete sich schon früh als eingefleischten Fan von "You" und lieferte sich schon mit Penn kleine Schlagabtausche im Netz, die vielfach die Fans amüsierten. Die Musikerin betont immer wieder, wie sehr ihr die Serie und ihr düsterer Hauptcharakter zusagen – auch wenn sie einen Stalker wie Joe Goldberg im echten Leben wohl eher weniger lustig fände. Das entging natürlich auch den Machern der Show nicht. "Penn und Cardi haben dieses wirklich spaßige Internet-Verhältnis, also wussten wir, dass wir Cardi in irgendeiner Weise einbauen wollten", berichtet Justin.

Die Serie "You" hat mit dem Staffelfinale nun endgültig ihr Ende gefunden. Somit endet auch für Penn eine prägende Zeit – acht Jahre lang verkörperte er den notorischen Lügner und Mörder Joe. "Ich denke, ich werde ihn ein wenig vermissen. Es war eine tiefgreifende Erfahrung für mich", schildert er im Interview mit People.

Netflix Penn Badgley in "You"

Getty Images Penn Badgley, März 2023

