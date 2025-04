Penn Badgley reflektiert seine Ex-Beziehung mit Blake Lively

Blake Lively (37) und Penn Badgley (38), bekannt aus Gossip Girl, waren zwischen 2007 und 2010 nicht nur auf dem Bildschirm ein Paar, sondern führten auch im echten Leben eine Beziehung. Im Oktober 2010 wurde die Trennung der beiden bestätigt. Obwohl sie sich bereits zwei Jahre vor dem Serienfinale getrennt hatten, arbeiteten die beiden weiterhin gemeinsam an dem Erfolgsformat in New York. Laut eigenen Angaben meisterten sie die Herausforderung professionell und hielten ihre Trennung zunächst sogar vor dem restlichen Team geheim. In mehreren Interviews blickten danach beide auf diese prägende Zeit zurück: Während Penn Badgley betonte, dass die enge Verbindung am Set die Arbeit sowohl erleichtert als auch erschwert habe, schilderte Blake, wie sehr das öffentliche Interesse an ihrer Beziehung sie zunächst verunsichert habe.

Nach dem Serienende fanden beide ihr Glück abseits von Drehbüchern und Paparazzi: Während Penn Badgley 2017 die Musikerin Domino Kirke (41) heiratete und sich mit ihr mittlerweile auf die Geburt von Zwillingen freut, wurde Blake Lively 2012 Ehefrau von Ryan Reynolds (48). Penn sprach später in Interviews auch offen darüber, wie schwierig es damals für ihn war, sich von seiner Serienfigur Dan Humphrey abzugrenzen: "Was die Leute von Dan hielten, schien auch auf mich übertragen zu werden", verriet er im Podcast "Call Her Daddy" im April 2025. Er erwähnte auch, dass Blake ihm in schwierigen Zeiten beistand und sich ihr Lebensstil sogar positiv auf ihn auswirkte: "Blake hat nicht getrunken, und irgendwie hat mich unsere Beziehung davor bewahrt, in schlechte Gewohnheiten abzurutschen", erzählte Penn gegenüber Variety.

Hinter der Kamera entwickelten beide ihren eigenen Umgang mit dem plötzlichen Ruhm, der ihre frühen Zwanziger prägte. Produzenten berichteten später auch, wie zurückhaltend und diskret Penn und Blake den Umgang mit ihrer privaten Beziehung auf dem Set gestalteten. Blake verriet Vanity Fair, dass die Produktion sogar darauf gehofft habe, dass sich die Schauspieler untereinander näherkämen, während sie selbst lange Zeit versucht hätten, Privates und Berufliches strikt zu trennen. Inzwischen gelten Penn und Blake als Musterbeispiel für einen gelungenen Neustart nach einer intensiven Zeit vor und hinter der Kamera: Während Penn in seiner Rolle als baldiger Familienvater aufgeht, genießt Blake mit Ryan Reynolds das Leben mit ihren vier Kindern – fernab der Blitzlichter, die einst jede Bewegung der "Gossip Girl"-Stars verfolgten.

Getty Images Penn Badgley in New York City, April 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

