Penn Badgley enthüllt: Der Name seines Sohns ist nicht James

Penn Badgley (38) hat jetzt höchstpersönlich für Klarheit gesorgt: Der Sohn des You-Stars, den er gemeinsam mit seiner Ehefrau Domino Kirke (41) im August 2020 begrüßen durfte, heißt gar nicht James. In der Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erklärte Penn am Donnerstagabend, dass der seit Jahren kursierende Name schlichtweg falsch sei. Besonders kurios: Sogar enge Freunde und Familienmitglieder schrieben dem Paar Grußkarten an den kleinen "James" – offenbar getäuscht von falschen Einträgen im Internet. "Sein Name ist nicht James", stellte Penn unmissverständlich klar.

Der Grund für das Namenschaos liegt laut Penn bei Wikipedia, wo der erfundene Name seit Jahren beharrlich kursiert – auch wenn das Paar immer wieder versuchte, diesen zu korrigieren. Dennoch wird das tatsächliche Geheimnis um den Namen des Vierjährigen vorerst nicht gelüftet. "Sein Name, weil er vier ist, bleibt so lange wie möglich ungenannt. Es ist aber ein guter Name!", verriet der Schauspieler mit einem Schmunzeln. Neben dieser Klarstellung erzählte er außerdem, wie sehr sich die gesamte Familie auf doppelten Nachwuchs freut: Seine Frau Domino ist aktuell mit eineiigen Zwillingsjungen schwanger. Vor allem der vierjährige Sohn und Penns Stiefsohn Cassius, der 16 Jahre alt ist, seien "sehr" aufgeregt, wie Penn weiter erzählte.

Dass Penn seine Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten will, ist bekannt – bei privaten Details bleibt der Star zurückhaltend. Auch in der Vergangenheit wurde wiederholt über sein Familienleben berichtet, wobei der Name "James" immer wieder auftauchte. Nun ist klar: Dieses Detail war ein Irrtum. Was hingegen stimmt: Mit der Geburt der Zwillinge wird Penn bald zusammen mit Domino insgesamt vier Jungs im Haushalt haben. Im Interview scherzte er bereits, dass sie damit "noch mehr gute Männer großziehen" werden. Zwischen Dreharbeiten, Familie und anstehendem Babyglück bleibt für das Paar offenbar dennoch Zeit für Romantik – denn die beiden genießen nach eigenen Aussagen aktuell noch jede ruhige Minute zu zweit.

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley, April 2025

Instagram / domino_kirke_badgley Penn Badgley, Februar 2025

