"Herausfordernd": Penn Badgley über Romanze mit Blake Lively

Penn Badgley (38), der durch seine Rolle als Dan Humphrey in der Serie Gossip Girl bekannt wurde, sprach in einem Podcast darüber, wie herausfordernd es war, während der Dreharbeiten seine Serienkollegin Blake Lively (37) zu daten. Die beiden waren zwischen 2007 und 2010 sowohl vor als auch hinter der Kamera ein Paar. Laut Penn war es schwierig, die Beziehung zu Blake von der Beziehung ihrer Serienfiguren Dan und Serena zu trennen. "Wenn man ständig in derselben Rolle ist, gibt es nicht genug Abstand – weder beruflich noch privat", erklärte der Schauspieler im "Call Her Daddy"-Podcast. Die Serie lief sechs Staffeln lang von 2007 bis 2012 und war ein fester Bestandteil ihres Lebens.

Penn berichtete weiter, dass ihn Fans häufig mit seinem Seriencharakter gleichsetzten – etwas, was er selbst nur schwer verarbeiten konnte. Diese Art der Vermischung von Realität und Fiktion machte es für ihn umso schwieriger, eine gesunde Balance zu finden. "Was die Menschen von Dan hielten, war oft auch das, was sie von mir im echten Leben dachten", so der Schauspieler. Dabei habe ihm zu jener Zeit die emotionale Reife gefehlt, um seine wahre Identität von der Figur, die er spielte, zu trennen. Trotz der Trennung blieben Blake und Penn während der Dreharbeiten professionell, und es gab keine Spannungen am Set. Zwei Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung heiratete Blake 2012 Schauspieler Ryan Reynolds (48), mit dem sie heute vier gemeinsame Kinder hat.

Für Penn verlief das Leben nach "Gossip Girl" ebenfalls bewegt. 2017 heiratete er die Musikerin Domino Kirke (41), mit der er mittlerweile einen vierjährigen Sohn hat und bald Zwillinge erwartet. In Interviews beschrieb Penn seine aktuelle Beziehung als tief und verbindend – ein starkes Kontrastprogramm zu seiner turbulenten Vergangenheit. Darüber hinaus erzählte er, wie ihn seine Kindheit und die Scheidung seiner Eltern nachhaltig geprägt haben. Diese Erfahrungen hätten in ihm ein starkes Verlangen nach Nähe und Intimität geweckt, was seine früheren Beziehungen stark beeinflusst habe. Heute ist Penn nicht nur erfolgreicher Schauspieler, sondern auch Vater und Ehemann, der private Erfüllung in einem bodenständigen Familienleben gefunden hat.

Getty Images Penn Badgley und Blake Lively 2009

