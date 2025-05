Das Ende von "You" wäre fast ganz anders gewesen

Die Netflix-Serie You hat mit ihrer fünften Staffel ein endgültiges Ende gefunden. In der letzten Folge landet Joe Goldberg, der von Penn Badgley (38) gespielt wird, in einer Gefängniszelle und muss sich endlich seinen Verbrechen stellen. Doch wie jetzt bekannt wurde, hätte das Ende der spannenden Serie auch ganz anders aussehen können. Co-Showrunner Michael Foley verriet in einem Interview mit TVLine, dass es bei der Entscheidung über Joes Schicksal innerhalb des Teams durchaus unterschiedliche Meinungen gegeben habe. Zur Debatte stand unter anderem, ihn sterben zu lassen oder vor Gericht zu stellen.

Laut Michael habe man letztlich entschieden, dass der Tod für Joe eine zu einfache Strafe gewesen wäre. Stattdessen wollte man ihn in einen Käfig stecken, wo er völlig machtlos ist und keinen Kontakt mehr zu den Menschen hat, die ihm etwas bedeuten. "Das ist eine bessere Strafe und ein viel eindrucksvollerer Anblick als ein Grabstein", erklärte Michael gegenüber TVLine. Das Finale stellte außerdem die Zuschauer selbst in den Fokus, indem es die Romantisierung von Joes schrecklichen Taten problematisierte. Joe wandte sich dabei direkt an das Publikum und prangerte diejenigen an, die ihn trotz seiner Verbrechen als charismatisch wahrnehmen.

Hauptdarsteller Penn betonte, wie wichtig es ihm war, dass Joes wahre Persönlichkeit nicht übersehen wird. "Es war mir sehr wichtig, dass Joe als Sexualstraftäter wahrgenommen wird", erklärte er im Gespräch mit Tudum und fügte hinzu, dass die Serie endlich diesen Aspekt seiner Figur dekonstruieren konnte. Trotz des weitgehend positiven Feedbacks zum finalen Ende der Serie gab es unter den Fans auch Kritik an einigen Logiklücken in der letzten Staffel. Für Penn endet damit eine herausfordernde Reise, denn Joe Goldberg war eine komplexe Figur, die er über fünf Staffeln hinweg verkörpert hat.

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX Penn Badgley als Joe Goldberg in dritter Staffel "You"

Netflix Penn Badgley in "You"-Staffel vier

