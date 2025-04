Stefan Mross teilt süßes Foto mit seiner Mama & Freundin Eva

Stefan Mross (49) hat seine Fans mit einem seltenen Familien-Schnappschuss überrascht. Der Moderator teilte auf Instagram ein Foto, das ihn zusammen mit zwei der wichtigsten Frauen in seinem Leben zeigt: seiner Freundin Eva Luginger und seiner Mutter Stefanie. Zu dem Bild schickte der 49-Jährige liebe Grüße und deutete an, dass er aktuell an neuer Musik arbeitet: "Es passiert so einiges und ich freue mich, gemeinsam mit euch viele tolle Momente zu teilen! Liebe Grüße zu euch von Mama, Eva und mir. Musik liegt in der Luft." Die Aufnahme entstand während der Osterfeiertage, die Stefan offensichtlich im Kreise seiner Liebsten verbracht hat, bevor es für ihn wieder beruflich weiter nach Hamburg ging.

Besonders die Anwesenheit seiner Mutter auf dem Bild sorgte bei vielen für Begeisterung. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans des Musikers mit lieben Worten. "So ein süßes Foto von euch. Die Mama, wie goldig", schrieb einer, während ein anderer hervorhob, wie schön es sei, die geliebte Mama an Stefan Mross' Seite zu sehen. Seine Mutter, die an Demenz erkrankt ist, bedeutet dem Musiker ungemein viel – gemeinsame Momente mit ihr scheinen für Stefan deshalb von besonderem Wert zu sein.

Seit einiger Zeit lebt die Mutter des Schlagerstars in einem Seniorenheim in Oberbayern. Dort besucht Stefan sie so oft es nur geht. "Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen", erklärte er zuvor in einem Interview mit Bild. Auch zu ihrem 84. Geburtstag im März war er vor Ort und sagte deshalb sogar einen geplanten Auftritt ab. Für ihn gehe seine Mama Stefanie immer vor, wie er gegenüber der Zeitung betonte.

Instagram / stefan.mross Eva Luginger und Stefan Mross, November 2024

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

