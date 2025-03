Stefan Mross sagt Auftritt wegen seiner kranken Mutter ab

Stefan Mross (49) hat seine geplante Teilnahme an der "Eagles Winter Challenge Golf on Snow", einem karitativen Golfturnier im Schnee in Ridnau, abgesagt. Stattdessen entschied sich der Musiker und Moderator, die Zeit mit seiner Mutter Stefanie Mross zu verbringen, die am Donnerstag ihren 84. Geburtstag feierte. "Die Mama geht immer vor", erklärte Stefan im Interview mit Bild. Begleitet wurde er von seiner Lebensgefährtin Eva Luginger, mit der er seit zwei Jahren in einer Beziehung ist. Gemeinsam besuchte das Paar die Jubilarin insgesamt zwei Tage im Seniorenheim in Oberbayern, in dem Stefanie Mross lebt.

Die Entscheidung, das Charity-Event sausen zu lassen, begründete Stefan damit, dass der Geburtstag seiner Mutter für ihn von großer Bedeutung sei. Stefanie Mross ist an Demenz erkrankt und lebt seit einigen Monaten in einem Pflegeheim, nachdem die Betreuung in einer Tagespflege nicht mehr ausgereicht hatte. Seitdem besuche Stefan seine Mutter regelmäßig, kümmere sich um sie und versuche, ihre Krankheit für beide erträglicher zu machen. Über ihren besonderen Tag sagte er: "Ein Geburtstag ist ja etwas Fröhliches. Und der Mama geht’s super. Die schmeißt da den ganzen Laden." Stefanie lebe laut ihm "in ihrer eigenen Welt" und begeistere mit ihrem Auftreten das Pflegepersonal.

Für Stefan stand auch in turbulenten Zeiten die Familie immer im Mittelpunkt. Er hat von seiner Mutter in der Vergangenheit viel Unterstützung erfahren und empfinde es jetzt als seine Verpflichtung, für sie da zu sein. Stefans enge Bindung zur Familie zeigt, dass für ihn trotz eines vollen Terminkalenders die persönlichen Beziehungen höchste Priorität haben. Neben ihm bemühen sich auch weitere Familienmitglieder um Mama Mross, auch seine Partnerin unterstütze ihn dabei. Vor seiner Beziehung zu Eva war der Sänger, der seit Jahren für seine Auftritte bei "Immer wieder sonntags" bekannt ist, sechs Jahre in einer Beziehung mit Anna-Carina Woitschack (32), 2020 hatten die beiden sogar geheiratet. Zwei Jahre später folgte dann die Trennung. Zwar sind die beiden noch nicht geschieden, aber jeweils wieder in glücklichen Beziehungen.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024

RTL, Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

