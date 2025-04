Verwechslungsgefahr: So sieht Horst Lichters Sohn aus

Horst Lichter (63), bekannt aus Fernsehsendungen wie Bares für Rares, überraschte seine Fans jetzt mit einem seltenen privaten Einblick: Auf Instagram zeigte er sich gemeinsam mit seinem Sohn Christopher. Der 63-jährige TV-Koch und der 40-jährige Christopher posieren Seite an Seite im Garten und planen ein ehrgeiziges Vorhaben – sie wollen Selbstversorger werden. Mit ihren vollen Bärten, breitem Grinsen und einem ansteckenden rheinischen Charme wirken Vater und Sohn wie ein eingespieltes Team. Zusammen bereiten sie die neue Gartensaison vor, inspizieren das Beet und schmieden Pläne: "Ich würde mal sagen, dann sind wir ratzfatz große Landwirte", so Horst in seinem Clip.

Dieser Vorstoß in Richtung Selbstversorgung ist wohl mehr als nur ein kleines Vater-Sohn-Projekt. Christopher, der wie sein Vater die Leidenschaft fürs Kochen teilt, gibt regelmäßig auf Instagram, YouTube und Twitch Einblicke in seine selbst kreierten Rezepte. Beide leben nicht nur ihre Liebe zur Kulinarik aus, sondern binden dabei auch die Familie mit ein: Christopher hat eine jüngere Schwester Janina, und beide Lichter-Kinder stehen ihren Eltern Horst und Nada, die seit 2009 verheiratet sind, laut Bunte sehr nah. Die Einblicke vom Gartentag versprühen Lebensfreude und wirken beinahe wie ein doppeltes Lichter-Porträt – inklusive charmantem Zwinkern, das die Social-Media-Follower begeistert.

Dass Horst und Christopher nicht nur optisch, sondern auch durch ihre offene, humorvolle Art gut harmonieren, dürfte langjährige Fans des Moderators kaum überraschen. Bekannt wurde er zunächst mit seinem eigenen Restaurant, später begeisterte er gemeinsam mit Johann Lafer (67) bei "Lafer! Lichter! Lecker" ein Millionenpublikum. Bei "Bares für Rares", der Trödelshow, bringt Horst seine rheinische Herzlichkeit und seinen markanten Schnauzer ein – Attribute, die offensichtlich auch seinem Sohn nicht fehlen. Fans dürfen gespannt sein, mit welchen Geschichten das sympathische Duo Lichter künftig aus Garten, Küche und Familienalltag überraschen wird.

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter und sein Sohn Christopher im April 2025

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

